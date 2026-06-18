Sabato 20 giugno scende in campo nuovamente il Brasile, dopo una prova poco convincente contro il Marocco. La notizia più importante sulla prossima partita dei sudamericani contro Haiti è l'assenza di Neymar Jr, per la seconda partita di fila in questo Mondiale. Adesso la questione sarà capire quando riuscirà a tornare in campo. Brasile-Haiti si giocherà nella notte italiana tra sabato e domenica, alle 02:30 di notte. Per scoprire come non perdere neanche un minuto del match, continua a leggere l'articolo.

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Dopo un punto conquistato contro il Marocco il Brasile ha il dovere di vincere, sia per ottenere una posizione migliore nel girone di qualificazione alla fase a eliminazione diretta ma anche per valori tecnici. Haiti, infatti, nonostante abbia disputato una buona partita la Scozia, resta qualitativamente inferiore alla compagine sudamericana. Per questo, ci aspettiamo un match in cui brilleranno i talenti di Ancelotti.

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Dove vedere Brasile-Haiti in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma del Brasile

Il momento di Haiti

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Haiti in questo girone è la squadra tecnicamente meno valida. Ma nonostante questo riesce a colmare minimamente il gap grazie a giocatori molto fisici e, sopratutto, determinati. Anche se contro la Scozia è arrivata una sconfitta, è altrettanto vero che ha giocato un'ottima partita e perdere soltanto di un gol contro una squadra così in forma è un ottimo segnale di salute, che al contrario il Brasile non ha mostrato.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Brasile-Haiti

Brasile e Marocco contano un punto, mentre la Scozia già tre e si prepara a raggiungere un buon posizionamento in questo girone. Dovrà necessariamente fare punti contro il Marocco, in una gara che si presenta come una delle più intriganti della competizione. Il girone, infatti, è particolarmente avvincente, forse, il più equilibrato di tutti. Al Brasile serve una vittoria per non lasciare nulla al caso, mentre Haiti proverà a guadagnare i suoi primi punti contro una compagine non nel miglior momento di forma.Il Brasile scende in campo con unin cui il riferimento offensivo sarà. Il tridente offensivo a supportarlo, invece, sarà composto da Cunha,, protagonista di una grande stagione con il Barcellona, e Vinicius Jr, decisivo nella sfida contro il Marocco. Haiti invece affronterà il match con un modulo molto più difensivo, provando a limitare i danni: è previsto un, in cui il tandem offensivo sarà composto da Pierrot e Isidor.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Danilo Santos; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius; Luiz Henrique. Allenatore: Ancelotti.

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot, Isidor. Allenatore: Migne.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ilha il dovere di vincere contro Haiti, ma non ci sentiamo di affermare che arriverà una vittoria netta contro Haiti. Infatti, la squadra diha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversri più attrezzati e grossi fisicamente. Nonostante questo, la partita dovrebbe seguire un solo copione: il Brasile dovrebbe attaccare, segnare, e provare a fare tanti gol utili per la, che nella fase a gironi è fondamentale sia quanto più positiva possibile.

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