Sette chilometri, poco più o poco meno a seconda della strada scelta, separano Stamford Bridge dal Gtech Community Stadium. Abbastanza pochi per trasformare una normale partita di campionato in una questione londinese, abbastanza per costruire negli ultimi anni una sfida diventata sempre meno scontata. Venerdì 18 settembre alle 21:00 italiane, Brentford-Chelsea aprirà la quinta giornata di Premier League. E la classifica aggiunge immediatamente qualcosa al derby: sei punti per le Bees, sette per i Blues. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Keith Andrews arriva all'appuntamento senza aver ancora perso in campionato. Dopo il 3-0 inflitto al Tottenham alla prima giornata sono arrivati tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali per 2-2 sul campo del Bournemouth. Il Chelsea di Xabi Alonso ha invece costruito il proprio avvio soprattutto attraverso l'attacco. Dieci gol nelle prime quattro giornate raccontano una squadra capace di creare moltissimo, ma i Blues hanno contemporaneamente mostrato una vulnerabilità che rende le loro partite difficilmente prevedibili. E un derby giocato in casa di una squadra che non perde può diventare un test particolarmente indicativo. In attesa del fischio d’inizio, puoi scoprire quali altri eventi sportivi sono disponibili in diretta: GUARDA GLI APPUNTAMENTI LIVE SU GOLDBET, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA IL PALINSESTO DELLE DIRETTE oppure VAI SU VINCITÙ E SCEGLI TRA GLI EVENTI SPORTIVI LIVE.

Brentford-Chelsea in diretta su Sky Sport Uno

Il derby londinese sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, con calcio d'inizio fissato alle 21:00 italiane. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Paolo Ciarravano. Per Sky sarà inoltre il primo appuntamento del fine settimana dedicato alla quinta giornata di Premier League, con il programma che proseguirà tra sabato e domenica con le altre sfide del campionato inglese.

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Il Brentford non perde e ha imparato a resistere

Il primo dato della stagione delle Bees è semplice: nessuno è ancora riuscito a batterle in Premier League. L'esordio aveva persino suggerito qualcosa di più. Il 3-0 contro il Tottenham aveva regalato a Keith Andrews una partenza perfetta, mostrando immediatamente una squadra aggressiva e capace di sfruttare con grande efficacia gli spazi concessi dall'avversario. Da quel momento sono arrivati tre pareggi consecutivi. Prima l'1-1 sul campo del Leeds, poi lo stesso risultato contro il Sunderland e infine il 2-2 contro il Bournemouth.

Sei punti in quattro giornate possono sembrare un bottino normale, ma il modo in cui sono arrivati racconta una formazione difficile da mettere completamente fuori dalla partita. La struttura del Brentford rimane compatta e il lavoro dei centrocampisti permette spesso alla linea difensiva di non essere esposta continuamente all'uno contro uno. Contro il Chelsea questo aspetto diventerà fondamentale. Janelt e Sangaré dovranno soprattutto impedire ai Blues di ricevere con facilità nella zona centrale, dove Palmer può diventare devastante se ha tempo per girarsi e scegliere la giocata.

Davanti, invece, Igor Thiago avrà il compito di tenere impegnati i centrali del Chelsea, mentre Schade e Anthony potranno sfruttare le transizioni. Il Brentford non avrà necessariamente bisogno di dominare il possesso. Anzi, una partita nella quale il Chelsea sarà costretto ad avanzare con molti uomini potrebbe offrire alle Bees esattamente gli spazi che cercano.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: João Pedro del Chelsea festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Hull City a Stamford Bridge il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Dieci gol raccontano il Chelsea. Ma non raccontano tutto

Xabi Alonso ha impiegato poche settimane per mostrare quale tipo di Chelsea vuole costruire. Una squadra che porta molti uomini nella metà campo avversaria, cerca combinazioni rapide e possiede parecchie soluzioni negli ultimi trenta metri. Il risultato sono già dieci reti segnate nelle prime quattro giornate di Premier League. Numeri importanti, accompagnati però da una sensazione opposta quando il pallone passa agli avversari.

Il recente 2-2 contro l'Hull City ha nuovamente mostrato un Chelsea capace di creare ma non sempre altrettanto efficace nel controllare la partita. Pochi giorni dopo, in EFL Cup, è arrivato addirittura un 6-3 contro il Leeds. Nove gol in novanta minuti spiegano bene il momento dei Blues. La qualità offensiva non manca. Cole Palmer rimane naturalmente il giocatore attorno al quale può cambiare qualsiasi azione. La sua capacità di ricevere tra centrocampo e difesa obbliga gli avversari a decidere continuamente se uscire in pressione oppure proteggere la propria area.

Accanto a lui Xabi Alonso può utilizzare João Pedro e Morgan Rogers, mentre la spinta di Pedro Neto permette al Chelsea di aumentare ulteriormente il numero degli uomini nella metà campo avversaria. Il problema nasce quando l'azione si interrompe. Se il Brentford riuscirà a superare la prima pressione, il Chelsea dovrà essere molto più efficace nel proteggere gli spazi rispetto alle ultime uscite.

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Palmer contro il blocco delle Bees: qui può decidersi il derby

La zona centrale potrebbe diventare il vero campo di battaglia. Il Brentford proverà presumibilmente a mantenere le distanze corte, impedendo al Chelsea di trovare facilmente Palmer alle spalle dei propri centrocampisti. Se Janelt e Sangaré riusciranno a schermare quella zona, Xabi Alonso sarà costretto ad allargare maggiormente la costruzione. Ed è lì che Neto può diventare importante. Il portoghese può dare ampiezza, puntare direttamente l'uomo e creare lo spazio necessario per gli inserimenti dei compagni.

Il Brentford avrà invece un'altra priorità: recuperare e verticalizzare velocemente. Schade possiede la velocità per attaccare una difesa che potrebbe trovarsi molto alta, mentre Igor Thiago dovrà lavorare contro Colwill e Lacroix per permettere alla squadra di risalire. La partita potrebbe quindi vivere su un equilibrio molto sottile. Il Chelsea avrà probabilmente più pallone. Il Brentford potrebbe avere più campo. E non necessariamente sarà un vantaggio per chi avrà il possesso.

READING, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Callum Wilson del Brentford festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Reading e Brentford al Select Car Leasing Stadium il 15 settembre 2026 a Reading, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Le probabili formazioni di Brentford-Chelsea

Keith Andrews dovrebbe affidarsi a Kelleher tra i pali, con Kayode, Schuster, Ajer e Lewis-Potter nella linea difensiva. Janelt e Sangaré formeranno la coppia centrale, mentre Schade, Yarmolyuk e Anthony avranno il compito di sostenere Igor Thiago.

Xabi Alonso dovrebbe rispondere con Martinez in porta. Fofana, Lacroix e Colwill formeranno il reparto arretrato, mentre Neto, Lavia, James e Chavarria dovrebbero occupare la zona centrale e le corsie. Davanti, Palmer e João Pedro agiranno a sostegno di Rogers, con diversi giocatori comunque liberi di scambiarsi posizione durante lo sviluppo offensivo.

BRENTFORD: Kelleher; Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter; Janelt, Sangaré; Schade, Yarmolyuk, Anthony; Thiago. Allenatore: Keith Andrews.

CHELSEA: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, James, Chavarria; Palmer, João Pedro; Rogers. Allenatore: Xabi Alonso.

Brentford-Chelsea: tutte le coordinate

Partita: Brentford-Chelsea

Competizione: Premier League 2026/27

Giornata: 5ª

Data: venerdì 18 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Gtech Community Stadium, Londra

Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 253

Streaming: NOW, Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano