Lo streaming gratis della gara di campionato Brescia-Alcione a portata di mano: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 10:02)

Nel girone A di Serie C va in scena una sfida d’alta classifica: Brescia e Alcione si affrontano domenica 9 novembre alle ore 14:30 in una gara che promette spettacolo. Vuoi seguire l’incontro? Puoi guardare gratuitamente Brescia-Alcione in streaming live su Bet365 in modo facile e veloce. Ecco come fare.

Dove vedere Brescia-Alcione in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365: basta aprire un conto tramite il link dedicato, depositare almeno 5 euro e accedere al palinsesto live. Oltre alla sfida Brescia-Alcione, potrai visualizzare statistiche aggiornate, dati sui giocatori e analisi in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al tuo conto Bet365

Mantenere un saldo attivo o effettuare una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Brescia-Alcione” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Brescia, secondo con 27 punti, sta vivendo un ottimo periodo di forma e punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La formazione di Aimo Diana si affida all’esperienza di Spagnoli e alla qualità di Molfetta per continuare la corsa verso il primo posto.

L’Alcione, attualmente quinto con 21 punti, è la grande rivelazione del girone. Il gruppo guidato da Giovanni Cusatis gioca un calcio propositivo e arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di centrare un risultato di prestigio contro una big del campionato.

Le probabili formazioni di Brescia-Alcione — Padroni di casa con la solita difesa a tre e il solito assetto offensivo, dove i due esterni di centrocampo hanno il compito più importante di creare ampiezza per eventuali cambi di gioco e rifornire con cross tagliati le due punte. Ospiti che invece rispondono con una più prudente difesa a quattro e con un trequartista a cui vengono affidate le chiave della trama di gioco offensiva, sempre in support del tandem d'attacco.

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Non perdere l’occasione di seguire Brescia-Alcione in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Brescia-Alcione in streaming live gratis su Bet365.