Brescia-Dolomiti Bellunesi, 7° turno di Serie C (Girone A): info partita, probabili formazioni, diretta Tv e Streaming.
Il Rigamonti è pronto a riabbracciare l’Union Brescia, che torna davanti al proprio pubblico dopo il convincente successo ottenuto sul campo dell’Alcione Milano. Di fronte ci sarà la Dolomiti Bellunesi, reduce dal primo passo falso stagionale, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da cinque punti in classifica ma accomunate da un avvio positivo di campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Brescia vuole dare continuità al poker calato nell’ultimo turno e consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. La formazione veneta, invece, cerca una reazione immediata dopo la sconfitta interna contro il Lumezzane. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Brescia-Dolomiti Bellunesi in Diretta TV e in Streaming
Brescia-Dolomiti Bellunesi si gioca domenica 27 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone A). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 254 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone
Qui BresciaLa squadra di Eugenio Corini si presenta all’appuntamento da seconda della classe con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Dopo gli 0-0 contro Trento e Treviso, l’Union ha ritrovato il successo in maniera netta, travolgendo 4-0 l’Alcione Milano a Seregno grazie all’autorete di Galli e alle reti di Crespi, Rizzo Pinna e Zennaro. Il dato più significativo resta quello difensivo: appena tre gol subiti nelle prime sei giornate, a fronte degli 11 realizzati. I biancazzurri arrivano quindi al confronto ancora imbattuti e con l’obiettivo di trasformare il fattore Rigamonti in un’ulteriore spinta per restare nelle posizioni di vertice.
Qui Dolomiti BellunesiLa Dolomiti Bellunesi occupa invece il settimo posto con nove punti e aveva iniziato il campionato senza conoscere la sconfitta. Il percorso si è interrotto nell’ultimo turno, quando la squadra di Andrea Bonatti è stata battuta 2-1 in casa dal Lumezzane. Nonostante il passo falso, i numeri confermano una formazione fin qui compatta: cinque gol segnati e quattro subiti, con la porta rimasta inviolata in tre delle prime sei giornate.
Brescia-Dolomiti Bellunesi, probabili formazioniUNION BRESCIA (3-4-2-1): Zacchi; Sørensen, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Zennaro (VC), Boci; Balestrero (C), Rizzo Pinna, Crespi. Allenatore: Corini.
DOLOMITI BELLUNESI (4-3-2-1): Sonzogni; Saccani, Barbini, Mondonico, Gobetti; Ba; Montenegro, Cossalter; Clemenza, Mignanelli; Estrella. Allenatore: Bonatti.
Brescia-Dolomiti Bellunesi: data, orario e canali
- Partita: Brescia-Dolomiti Bellunesi
- Competizione: Serie C
- Giornata: Settima giornata, Girone A
- Data: Domenica 27 ottobre 2026
- Orario: 14:30
- Stadio: Mario Rigamonto (Brescia)
- Diretta TV: Sky Sport (canale 254)
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now
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