Il Rigamonti è pronto a riabbracciare l’Union Brescia, che torna davanti al proprio pubblico dopo il convincente successo ottenuto sul campo dell’Alcione Milano. Di fronte ci sarà la Dolomiti Bellunesi, reduce dal primo passo falso stagionale, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da cinque punti in classifica ma accomunate da un avvio positivo di campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Brescia vuole dare continuità al poker calato nell’ultimo turno e consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. La formazione veneta, invece, cerca una reazione immediata dopo la sconfitta interna contro il Lumezzane. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Brescia-Dolomiti Bellunesi in Diretta TV e in Streaming

Brescia-Dolomiti Bellunesi si gioca domenica 27 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone A). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 254 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone

Qui Brescia

Qui Dolomiti Bellunesi

Brescia-Dolomiti Bellunesi, probabili formazioni

La squadra disi presenta all’appuntamento da, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Dopo gli 0-0 contro Trento e Treviso, l’Union ha ritrovato il successo in maniera netta, travolgendoa Seregno grazie all’autorete di Galli e alle reti di. Il dato più significativo resta quello difensivo: appenanelle prime sei giornate, a fronte degli 11 realizzati. I biancazzurri arrivano quindi al confronto ancora imbattuti e con l’obiettivo di trasformare il fattore Rigamonti in un’ulteriore spinta per restare nelle posizioni di vertice.Laoccupa invece ile aveva iniziato il campionato senza conoscere la sconfitta. Il percorso si è interrotto nell’ultimo turno, quando la squadra diè stata battuta 2-1 in casa dal Lumezzane. Nonostante il passo falso, i numeri confermano una formazione fin qui compatta:, con la porta rimasta inviolata in tre delle prime sei giornate.: Zacchi; Sørensen, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Zennaro (VC), Boci; Balestrero (C), Rizzo Pinna, Crespi.: Corini.

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-2-1): Sonzogni; Saccani, Barbini, Mondonico, Gobetti; Ba; Montenegro, Cossalter; Clemenza, Mignanelli; Estrella. Allenatore: Bonatti.

Brescia-Dolomiti Bellunesi: data, orario e canali