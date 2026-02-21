Lo streaming gratis della gara di campionato Brescia-Pro Patria: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 10:06)

Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio di Brescia, dove Brescia e Pro Patria si affrontano domenica 22 febbraio alle ore 17:30. I padroni di casa occupano la seconda posizione con 50 punti e cercano un successo per restare in scia alla vetta, mentre gli ospiti sono diciannovesimi a quota 16 e arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali nella lotta salvezza. Una partita che mette in palio motivazioni molto diverse ma ugualmente decisive.

Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Brescia-Pro Patria in streaming gratis:

Dove vedere Brescia-Pro Patria in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Il momento delle due squadre — Il Brescia, secondo con 50 punti, sta disputando un campionato di vertice e vuole sfruttare il fattore campo per mantenere alta la pressione sulle prime posizioni. La squadra di Aimo Diana punta su organizzazione tattica, qualità tra le linee e solidità difensiva per imporre il proprio ritmo.

La Pro Patria, diciannovesima con 16 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di punti per risalire la classifica. La formazione guidata da Leandro Greco cercherà compattezza e intensità, puntando su equilibrio e ripartenze rapide per sorprendere gli avversari.

Le probabili formazioni di Brescia-Pro Patria — Il Brescia dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo che garantisce copertura difensiva e presenza tra le linee offensive, permettendo di sfruttare qualità tecnica e inserimenti centrali.

La Pro Patria risponde con il 3-4-1-2, sistema pensato per dare densità a centrocampo e supporto costante alle due punte, cercando equilibrio tra fase difensiva e transizioni.

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco