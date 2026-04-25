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La sfida di Lega A Basket tra Brescia e Treviso si gioca domenica 26 aprile alle ore 19:00. Un confronto interessante tra due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente importanti, con Brescia che punta a consolidare la propria posizione e Treviso chiamata a lottare su ogni possesso. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

La

arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di imporre il proprio ritmo e sfruttare il fattore campo, puntando su qualità offensiva e organizzazione.

La Treviso, invece, cercherà di rispondere con intensità e determinazione, provando a restare in partita e colpire nei momenti chiave con una prestazione solida.

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