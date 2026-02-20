Brest–Marsiglia si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:45 allo stadio Francis-Le Blé. Il Brest punta sul fattore campo

Stefano Sorce 20 febbraio - 13:31

Il palcoscenico del “Francis-Le Blé” accende i riflettori su Brest-Marsiglia, sfida valida per la 23ª giornata di Ligue 1 che si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:45 italiane. L’attenzione è tutta sull’esordio del nuovo allenatore marsigliese Habib Beye, chiamato a dare una scossa immediata alla squadra in un momento delicato della stagione. Il Brest vuole sfruttare la forza del proprio stadio per continuare a costruire punti importanti, mentre il Marsiglia arriva con l’obiettivo di invertire un trend esterno negativo e rilanciare la propria corsa europea.

Il momento del Brest — Il Brest si presenta alla sfida con fiducia dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Lille, un risultato che ha confermato la competitività della squadra. La formazione bretone occupa la 12ª posizione e ha costruito gran parte della propria stagione grazie al rendimento interno. Davanti ai propri tifosi il Brest diventa più aggressivo, più sicuro e più efficace. Quando riesce a trovare continuità offensiva, diventa difficile da fermare. La squadra ha dimostrato di saper gestire bene il ritmo delle partite casalinghe, sfruttando organizzazione e intensità. Il fattore campo rappresenta il vero punto di forza e anche contro una big come il Marsiglia può fare la differenza.

Il momento del Marsiglia — Il Marsiglia vive una fase di transizione. Le ultime tre partite senza vittorie hanno rallentato la corsa della squadra e portato al cambio in panchina, con Habib Beye chiamato a riportare entusiasmo e risultati. Il pareggio per 2-2 contro lo Strasburgo ha mostrato una squadra ancora viva offensivamente, ma fragile nella gestione dei momenti chiave. Il vero problema resta il rendimento lontano da casa, dove il Marsiglia ha perso solidità e continuità. Nonostante questo, la qualità offensiva resta elevata e il cambio tecnico potrebbe rappresentare la svolta mentale necessaria per ripartire.

Probabili formazioni di Brest-Marsiglia — Il Brest dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Ajorque riferimento offensivo e una linea di trequartisti pronta a supportare la manovra offensiva sfruttando ampiezza e inserimenti.

Il Marsiglia risponde con lo stesso modulo, puntando sulla qualità dei suoi giocatori offensivi e sull’esperienza di Aubameyang come terminale avanzato.

Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Diaz, Chardonnet, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Tousart, Labeau; Ajorque.

Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Palmieri; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Timber, Gouiri; Aubameyang.

