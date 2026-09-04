Sette gol fatti nelle prime due giornate raccontano perfettamente la vocazione offensiva del Brighton, ma gli ultimi novanta minuti hanno anche mostrato quanto possa diventare sottile il confine tra spettacolo e vulnerabilità. Brighton-Leeds è in programma sabato 5 settembre 2026 all’Amex Stadium, con i Seagulls chiamati a reagire immediatamente e gli ospiti intenzionati invece a prolungare un avvio senza sconfitte.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

C'è poi un precedente che rende la trasferta particolarmente complicata per la formazione dello Yorkshire. Il Leeds non è mai riuscito a vincere nelle ultime dieci visite ufficiali su questo campo e il Brighton ha mantenuto addirittura la porta inviolata negli ultimi otto confronti casalinghi contro i Whites. Prima del calcio d’inizio puoi dare un’occhiata anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata:CONTROLLA GLI EVENTI LIVE PRESENTI SU GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE INSERITE NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ QUALI PARTITE SONO DISPONIBILI.

Dove vedere Brighton-Leeds in TV e streaming

Per Brighton-Leeds sarà possibile verificare a ridosso del calcio d'inizio la programmazione italiana dedicata alla Premier League e gli eventuali canali scelti per la trasmissione della partita. Al momento non è prevista nessuna diretta del match in Italia.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Pascal Groß del Brighton & Hove Albion segna il secondo gol della sua squadra sotto la pressione di João Pedro e Cole Palmer del Chelsea durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Brighton & Hove Albion, disputata a Stamford Bridge il 30 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Il momento del Brighton: tanti gol, ma serve più equilibrio

Il Brighton di Fabian Hürzeler ha vissuto due giornate completamente differenti. L'esordio aveva prodotto un travolgente 4-0 contro l'Aston Villa, ma alla seconda uscita è arrivata la spettacolare quanto dolorosa sconfitta per 4-3 sul campo del Chelsea. Sette reti realizzate in 180 minuti rappresentano un'indicazione evidente del potenziale offensivo dei Seagulls. La squadra continua a proporre un calcio basato sul controllo del pallone e sull'occupazione della metà campo avversaria, raggiungendo percentuali di possesso particolarmente elevate.

La partita di Stamford Bridge ha però evidenziato anche l'altro lato della medaglia. Concedere quattro reti impone maggiore attenzione soprattutto quando il Brighton perde il pallone con molti giocatori oltre la linea della sfera. Contro un Leeds pronto a verticalizzare rapidamente, la gestione delle transizioni difensive sarà quindi fondamentale. L'Amex Stadium può rappresentare un alleato importante. Il Brighton è imbattuto nelle ultime dieci partite casalinghe contro il Leeds e ha mantenuto il clean sheet nelle ultime otto: una tradizione che Hürzeler proverà a prolungare.

Il momento del Leeds: Farke ancora imbattuto

Due risultati utili nelle prime due giornate permettono invece al Leeds di presentarsi sulla costa meridionale con fiducia. La squadra allenata da Daniel Farke ha iniziato il campionato vincendo sul campo del Nottingham Forest, prima di pareggiare 1-1 contro il Brentford. Proprio nell'ultima partita è emerso uno degli aspetti più interessanti di questo inizio di stagione: la capacità di non arrendersi quando il risultato sembra complicarsi. Il pareggio è infatti arrivato nel finale grazie a Dominic Calvert-Lewin, riferimento offensivo sul quale Farke dovrebbe puntare ancora dal primo minuto.

Il Leeds ha mostrato finora maggiore equilibrio rispetto al prossimo avversario, ma l'Amex rappresenta un vero tabù. I Whites non sono riusciti a conquistare una vittoria nei dieci precedenti disputati nell'impianto del Brighton. Spezzare questa serie significherebbe non soltanto conservare l'imbattibilità stagionale, ma dare ulteriore consistenza a un avvio di Premier League particolarmente incoraggiante.

LEEDS, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: (NOTA DELL’EDITORE: all’immagine sono stati applicati effetti tonali) Dominic Calvert-Lewin del Leeds United in azione durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Brentford, disputata a Elland Road il 30 agosto 2026 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

La chiave tattica di Brighton-Leeds

Il possesso del pallone dovrebbe essere prevalentemente nelle mani del Brighton. Hürzeler cercherà di allargare la struttura difensiva del Leeds attraverso una circolazione insistita, creando poi gli spazi per trovare Gross tra le linee e permettere agli esterni di attaccare l'area. Il rischio per i Seagulls arriverà soprattutto dalle perdite di possesso. Il Leeds dispone infatti delle caratteristiche necessarie per trasformare rapidamente un recupero in una transizione offensiva, con Wilson e Okafor pronti ad accompagnare Calvert-Lewin. Interessante anche il confronto fisico nell'area del Brighton. La presenza di Calvert-Lewin può costringere Dunk e Vuskovic a una partita particolarmente attenta sui palloni alti e sui cross provenienti dalle corsie.

Brighton-Leeds: data, orario e informazioni sulla partita