Sfida equilibrata quella del 30° turno della Superligaen danese. Brondby e Nordsjaelland arrivano in condizioni simili, entrambe hanno perso l'ultima gara disputata, ma restano ugualmente in corsa per la terza piazza della classifica che vale l'accesso ai play-off di Conference League. I padroni di casa, dietro di quattro lunghezze, potrebbero dire addio ai propri sogni, anzitempo, in caso di sconfitta. Guarda ora Brondby-Nordsjaelland GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Brondby-Nordsjaelland, probabili formazioni

Brondby (4-4-2): Pentz, Villadsen, Vanlerberghe, Binks, Divkovic, Froekjaer-Jensen, Jensen, Wass, Vallys, Fukuda, Ambaek.

Ilha raccolto, con una media realizzativa piuttosto bassa: circa. Il dato più rilevante è però la discontinuità, confermata anche dalle ultime gare recenti: sconfitta 3-0 contro il SønderjyskE, vittoria 1-0 sul Viborg, pesante 6-0 proprio contro il SønderjyskE, poi 1-2 contro il Midtjylland e 1-2 contro il Nordsjælland.Ilarriva invece con un rendimento più produttivo sul piano offensivo: nelle ultime 10 gare ha fatto registrare, segnando in media. Tuttavia, anche qui non mancano le oscillazioni, come dimostrano le recenti sconfitte contro Viborg (1-0) e il 2-1 subito proprio dalnell’ultimo scontro diretto.

Nordsjaelland (4-4-2): Hansen, Ankersen, Salquist, Yirenkyi, Laehteenmaeki, Janssen, Brink, Norheim, Sadio, Junior, Lind.

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