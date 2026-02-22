Brondby-Sonderjyske: diretta live e probabili formazioni

Brondby-Sonderjyske è una sfida equilibrata tra due squadre appaiate in classifica. Il Brondby vuole reagire dopo l’ultima sconfitta e sfruttare il fattore campo,

Stefano Sorce 22 febbraio - 17:52

La notte del Brøndby Stadion mette di fronte due squadre divise da pochissimo, sia in classifica che nelle ambizioni. Brondby-Sonderjyske arrivano a questa sfida con lo stesso obiettivo: consolidare la propria posizione nella parte alta e restare agganciati alla corsa per le posizioni europee. La differenza la farà la capacità di reagire alla pressione e sfruttare gli episodi, in una partita che si preannuncia estremamente equilibrata.

Il momento del Brondby — Il Brondby arriva a questa partita dopo una sconfitta per 1-0 sul campo del Viborg, una battuta d’arresto che ha interrotto un percorso fatto di risultati alterni. Nelle ultime dieci partite di campionato, la squadra ha ottenuto quattro vittorie, quattro sconfitte e due pareggi, dimostrando qualità ma anche una certa discontinuità. Dal punto di vista del gioco, il Brondby resta una squadra che ama gestire il possesso e costruire con pazienza. La media di oltre il 53% di possesso palla nelle ultime gare conferma una squadra che vuole comandare il ritmo e creare occasioni attraverso il controllo del gioco.

Il momento del Sonderjyske — Il Sonderjyske si presenta a questa sfida con entusiasmo e fiducia, dopo la vittoria per 2-1 contro il Silkeborg nell’ultimo turno. La squadra sta vivendo uno dei suoi migliori momenti stagionali, con sei vittorie nelle ultime dieci partite di campionato e una sola sconfitta. A differenza del Brondby, il Sonderjyske tende ad adottare un approccio più diretto ed efficace. La squadra concede meno occasioni agli avversari e ha dimostrato di saper sfruttare al meglio le proprie opportunità offensive.

Le probabili formazioni di Brondby-Sonderjyske — Il Brondby dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 offensivo, puntando su una costruzione dal basso e su un centrocampo capace di gestire il possesso. In porta Pentz sarà il punto di riferimento, protetto da una difesa che dovrà garantire solidità contro le ripartenze avversarie. A centrocampo, Slisz e Tahirovic avranno il compito di equilibrare la squadra e avviare la manovra offensiva, mentre sulla trequarti Vallys sarà il giocatore chiave per creare occasioni. In attacco, Dennis rappresenterà il principale riferimento offensivo, supportato da giocatori rapidi e tecnici sugli esterni.

Il Sonderjyske dovrebbe rispondere con lo stesso sistema tattico, basato su equilibrio e organizzazione. Bundgaard sarà tra i pali, con una linea difensiva compatta pronta a limitare gli spazi. A centrocampo, Vinderslev e Sommer avranno il compito di recuperare palloni e gestire le transizioni, mentre sulla trequarti Agger e Qamili rappresentano due elementi fondamentali per creare pericoli. In attacco, Hoppe sarà il punto di riferimento offensivo, con il compito di sfruttare ogni occasione disponibile.

Brondby (4-2-3-1): Pentz; Villadsen, Godfrey, Binks, Divkovic; Slisz, Tahirovic; Sow, Vallys, Lahdo; Dennis.

Sonderjyske (4-2-3-1): Bundgaard; Waever, Jensen, Soulas, Gretarsson; Vinderslev, Sommer; Agger, Cherif, Qamili; Hoppe.

