Brooklyn ha bisogno di ordine per restare competitiva, Washington di ritmo per accendersi.

Stefano Sorce 4 aprile - 17:53

Due squadre fuori dalla corsa playoff ma ancora in cerca di identità si ritrovano una di fronte all’altra in una partita che vale soprattutto per le risposte che può lasciare. Brooklyn Nets e Washington Wizards si affrontano il 5 aprile, alle ore 21.30, in una sfida che mette a confronto due modi opposti di stare in campo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Brooklyn prova a restare dentro le partite con una struttura più ordinata, nonostante numeri offensivi limitati. I 106 punti di media raccontano una squadra che fatica a trovare continuità nel tiro, ma che quando riesce a controllare ritmo e spazi diventa più competitiva. La vittoria recente contro Sacramento e il precedente favorevole proprio contro Washington dimostrano che, contro difese poco solide, i Nets possono costruire prestazioni credibili. Il problema resta la profondità: le assenze limitano le rotazioni e rendono più difficile mantenere intensità per tutti i 48 minuti.

Washington ha un’identità più esplosiva ma meno stabile. Segna di più, muove meglio il pallone, ma concede tantissimo. I 124 punti subiti di media sono il vero nodo della stagione, perché rendono complicato costruire qualsiasi tipo di continuità. Quando gli esterni entrano in ritmo, i Wizards possono accendersi rapidamente. Ma appena il ritmo cala o la difesa avversaria regge il primo impatto, emergono problemi di gestione e di equilibrio.

Probabili quintetti — Brooklyn Nets: Saraf, Agbaji, Williams, Clowney, Claxton

Washington Wizards: Carrington, Johnson, Coulibaly, Champagnie, Sarr.