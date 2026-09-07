Servirà poco tempo per riaccendere una rivalità europea diventata sorprendentemente frequente. Club Brugge-Aston Villa, in programma martedì 8 settembre 2026 alle 18:45 al Jan Breydel Stadium, sarà infatti il quarto confronto tra belgi e inglesi nel giro di appena due anni, dopo i tre incroci vissuti nella Champions League 2024/25. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Questa volta le due squadre arrivano all'appuntamento con stati d'animo quasi opposti. Il Club Brugge ha cominciato con grande continuità la propria stagione e può nuovamente affidarsi a uno stadio nel quale, soprattutto in Europa, riesce spesso a trasformarsi. L'Aston Villa porta invece in Belgio il prestigio del successo nell'ultima Europa League, ma anche le difficoltà di un avvio di Premier nel quale la squadra di Unai Emery non è ancora riuscita a trovare il gol. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi disponibili: ESPLORA LE DIRETTE PROPOSTE DA GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI PRESENTI NEL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ QUALI APPUNTAMENTI SONO DISPONIBILI DA SEGUIRE.

Dove vedere Club Brugge-Aston Villa in TV e streaming

Club Brugge-Aston Villa sarà trasmessa in diretta su Sky martedì 8 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 18:45. L'incontro fa parte del programma della prima giornata della League Phase di Champions League, che Sky trasmetterà quasi integralmente in esclusiva durante la stagione 2026/27. Per la visione in streaming gli abbonati potranno utilizzare Sky Go, mentre la partita sarà disponibile online anche attraverso NOW. Club Brugge-Aston Villa si disputerà contemporaneamente ad AEK Atene-LASK, l'altro incontro previsto nello slot delle 18:45.

MADRID, SPAGNA - 24 FEBBRAIO: Hans Vanaken del Club Brugge KV si allontana da David Hancko del Club Brugge KV durante la partita di ritorno dei playoff della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Atlético de Madrid e Club Brugge KV, disputata all’Estadio Cívitas Metropolitano il 24 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il momento del Club Brugge: Leko riparte dalla forza del Jan Breydel

Il Club Brugge arriva all'esordio europeo con una certezza costruita negli ultimi anni: ormai la Champions non rappresenta più un territorio sconosciuto. Quella 2026/27 è la sesta partecipazione dalla stagione 2020/21, escludendo soltanto l'annata trascorsa in Conference League, e il club belga vuole provare nuovamente a conquistarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Anche il presente alimenta l'ottimismo. La formazione di Ivan Leko, campione del Belgio in carica, occupa la seconda posizione in Pro League dopo cinque giornate e ha già raccolto quattro vittorie. Il nuovo assetto sta quindi rispondendo rapidamente nonostante una rosa profondamente modificata durante il mercato estivo.

A rendere particolarmente insidioso il Brugge è soprattutto il rendimento davanti al proprio pubblico. Nelle recenti notti europee i nerazzurri hanno mostrato una notevole facilità nel trovare la porta, riuscendo a realizzare almeno tre reti in sei delle ultime sette gare casalinghe di Champions League. Leko proverà a sfruttare proprio l'aggressività iniziale e la spinta del Jan Breydel per mettere immediatamente pressione a una squadra che in Premier ha mostrato qualche insicurezza. La principale assenza riguarda Joel Ordonez, fermato da un problema al piede. Il difensore non dovrebbe quindi essere disponibile per l'esordio europeo, restringendo le alternative nel reparto arretrato.

Davanti a Sommer, Leko dovrebbe affidarsi a Sabbe, Mechele, Lee e Seys. È però il centrocampo a rappresentare uno dei punti più interessanti della formazione belga. Hans Vanaken continua a essere il riferimento tecnico e carismatico della squadra, mentre Potts può occuparsi maggiormente dell'equilibrio. Sulla trequarti il Brugge dispone invece di velocità e imprevedibilità. Forbs e Diakhon possono attaccare gli spazi sulle corsie, con Vetlesen libero di muoversi centralmente e avvicinarsi alla punta. Il riferimento dovrebbe essere Nicolò Tresoldi, chiamato a raccogliere una responsabilità importante nella sua prima grande notte europea della stagione.

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Il momento dell'Aston Villa: la Champions per interrompere un inizio senza gol

L'Aston Villa arriva in Belgio con un paradosso piuttosto evidente. Da una parte c'è una squadra che pochi mesi fa ha alzato l'Europa League, riportando un trofeo continentale a Birmingham dopo una lunghissima attesa; dall'altra c'è una formazione che nelle prime settimane della nuova stagione non ha ancora trovato il modo di trasformare il proprio talento offensivo in gol. La partenza in Premier League è stata infatti complicata. Il Villa ha raccolto appena un punto nelle prime tre giornate e soprattutto non è ancora riuscito a segnare. L'ultimo 0-0 contro l'Hull City ha almeno interrotto la serie di sconfitte, ma ha contemporaneamente confermato le difficoltà negli ultimi metri: soltanto contro l'Hull è arrivato il primo tiro nello specchio del campionato.

Dietro questo avvio c'è anche una vera rivoluzione estiva. Il club ha ceduto numerosi elementi importanti della squadra che aveva conquistato l'Europa League e ha inserito dieci nuovi giocatori, abbassando l'età media e modificando diversi equilibri dello spogliatoio. Tra i nuovi volti figura anche Nicolas Jackson, destinato ad assumere immediatamente un ruolo centrale nell'attacco di Emery. Il tecnico spagnolo rimane però il principale punto fermo. La sua esperienza nelle competizioni UEFA rappresenta una garanzia per un gruppo ancora in costruzione e proprio il ritorno in Europa può offrire l'occasione per liberare la squadra dalle difficoltà incontrate in Premier.

Non mancano i problemi di formazione. Amadou Onana è fuori per il grave infortunio al ginocchio, mentre Johan Manzambi deve ancora recuperare completamente dal proprio problema fisico. Brian Madjo e Taylor Harwood-Bellis non sono invece utilizzabili in Champions, mentre le condizioni di Leon Goretzka restano da valutare. Emery dovrebbe comunque confermare il 4-2-3-1. Suzuki sarà il riferimento tra i pali, con Cash e Maatsen sulle corsie e Lindelof-Torres candidati al centro. Kamara e João Gomes possono garantire equilibrio davanti alla difesa, permettendo ai quattro giocatori offensivi di assumersi maggiori rischi. L'attenzione sarà inevitabilmente rivolta a Jackson. L'ex Chelsea è stato acquistato proprio per aggiungere profondità e gol a un reparto completamente ridisegnato. Alle sue spalle Buendia può occuparsi della rifinitura, mentre McGinn aggiunge esperienza e capacità di inserimento. Il giovane Hemmings rappresenta invece una delle novità più interessanti di questa nuova versione del Villa.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Brian Madjo dell’Aston Villa segna il primo gol della sua squadra durante la Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, disputata allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La chiave tattica: il Brugge può attaccare le insicurezze del nuovo Villa

Entrambe le squadre dovrebbero partire con il 4-2-3-1, ma l'interpretazione può essere molto differente. Il Brugge proverà presumibilmente ad aumentare subito il ritmo, cercando di sfruttare il momento di fiducia e il sostegno del proprio pubblico. Forbs e Diakhon possono diventare particolarmente importanti. Attaccando Cash e Maatsen e obbligandoli a rimanere più bassi, Leko potrebbe limitare una delle principali fonti di ampiezza del Villa e contemporaneamente creare spazio centralmente per Vetlesen e Vanaken. L'Aston Villa deve invece riuscire a non trasformare la propria necessità di segnare in frenesia. Jackson può dare profondità, ma servirà soprattutto maggiore qualità nella rifinitura. Se Kamara e Gomes riusciranno a superare la prima pressione belga, Buendia potrà trovare zone interessanti tra centrocampo e difesa.

Probabili formazioni del match

Il Club Brugge dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Sommer in porta; Sabbe, Mechele, Lee e Seys davanti a lui. Potts e Vanaken formeranno la coppia centrale, mentre Forbs, Vetlesen e Diakhon agiranno alle spalle di Tresoldi.

Anche l'Aston Villa dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Suzuki sarà il portiere, con Cash, Lindelof, Torres e Maatsen in difesa. Kamara e Gomes agiranno davanti alla retroguardia; McGinn, Buendia e Hemmings supporteranno Jackson.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi. Allenatore: Leko.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson. Allenatore: Emery.

Club Brugge-Aston Villa: data, orario e canali