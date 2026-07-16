Bublik arriva a Gstaad da testa di serie numero uno e con un ranking nettamente superiore, mentre Halys cerca un nuovo risultato importante dopo la finale raggiunta nel torneo nel 2024. Il kazako parte con il vantaggio della qualità individuale e di un servizio molto incisivo, ma il francese ha caratteristiche simili e può rendere la sfida più equilibrata del previsto. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Bublik-Halys: dove vedere l'ATP di Gstaad in TV e in Streaming

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non sta vivendo il periodo migliore della stagione, con cinque vittorie nelle ultime dieci partite, ma sulla terra battuta ha dimostrato nella scorsa stagione di poter essere competitivo, conquistando tre titoli. Il suo punto di forza resta il servizio, con una percentuale altissima di punti vinti con la prima, anche se spesso concede occasioni in risposta e tende a giocare incontri lunghi e ricchi di game.arriva dal successo sofferto contro Federico Cina al primo turno di Gstaad e anche lui ha raccolto cinque vittorie nelle ultime dieci gare. Il francese basa il proprio gioco sulla potenza della battuta e sulla rapidità degli scambi, caratteristiche che possono limitare il numero di break concessi contro un avversario come Bublik.

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