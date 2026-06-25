Bublik-Kokkinakis: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Wimbledon su erba, disponibile gratuitamente su Bet365
A Wimbledon vince Alcaraz ma trionfa lei: la splendida Kate Middleton...
Thanasi Kokkinakis e Alexander Bublik si affrontano nel primo turno di Wimbledon 2026, in una sfida che mette di fronte due giocatori dal grande talento ma con percorsi recenti molto differenti. L’australiano arriva al torneo grazie al ranking protetto dopo un lungo periodo condizionato dagli infortuni, mentre il kazako si presenta ai Championships con l’obiettivo di ritrovare continuità e confermare il suo feeling con le superfici veloci. Sulla carta Bublik parte favorito grazie alla classifica e alla maggiore esperienza ai massimi livelli, ma l’incognita della condizione fisica di entrambi rende il match potenzialmente più equilibrato. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Non perdere Wimbledon, seguilo su VINCITU
Bublik-Kokkinakis: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in StreamingBUBLIK KOKKINAKIS ATP WIMBLEDON TENNIS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Bublik-Kokkinakis in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare Bublik-Kokkinakis nel palinsesto Live
Qui KokkinakisKokkinakis arriva a Wimbledon in una fase delicata della carriera, dopo diversi stop che ne hanno limitato la continuità. Il suo ultimo incontro ufficiale risale al Roland Garros, dove è stato costretto al ritiro contro Pablo Carreño Busta, ma il talento dell’australiano resta indiscutibile, soprattutto sui campi rapidi dove può sfruttare servizio potente e colpi aggressivi. Il precedente successo contro Bublik ad Acapulco nel 2018 dimostra che il suo stile può creare problemi al kazako, anche se resta da valutare la tenuta fisica dopo la lunga assenza dai tornei ATP.
Qui BublikAlexander Bublik arriva invece con maggiori certezze dal punto di vista del rendimento, anche se i tornei di preparazione sull’erba non hanno dato risposte completamente positive. Il kazako ha raggiunto la semifinale a Stoccarda prima della sconfitta contro Taylor Fritz, ma a Halle è uscito subito contro Mattia Bellucci, mostrando qualche difficoltà nella gestione dei momenti importanti. Il suo servizio, la varietà di gioco e la capacità di alternare accelerazioni e discese a rete restano comunque armi molto pericolose sull’erba, motivo per cui parte con i favori del pronostico in una sfida che potrebbe comunque regalare equilibrio e diversi set combattuti.
Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA