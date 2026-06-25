Thanasi Kokkinakis e Alexander Bublik si affrontano nel primo turno di Wimbledon 2026, in una sfida che mette di fronte due giocatori dal grande talento ma con percorsi recenti molto differenti. L’australiano arriva al torneo grazie al ranking protetto dopo un lungo periodo condizionato dagli infortuni, mentre il kazako si presenta ai Championships con l’obiettivo di ritrovare continuità e confermare il suo feeling con le superfici veloci. Sulla carta Bublik parte favorito grazie alla classifica e alla maggiore esperienza ai massimi livelli, ma l’incognita della condizione fisica di entrambi rende il match potenzialmente più equilibrato. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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, dopo diversi stop che ne hanno limitato la continuità. Il suo ultimo incontro ufficiale risale al Roland Garros, dove è stato costretto al ritiro contro Pablo Carreño Busta, ma il talento dell’australiano resta indiscutibile, soprattutto sui campi rapidi dove può sfruttare servizio potente e colpi aggressivi. Il precedente successo contro Bublik ad Acapulco nel 2018 dimostra che il suo stile può creare problemi al kazako, anche se resta da valutare la tenuta fisica dopo la lunga assenza dai tornei ATP., anche se i tornei di preparazione sull’erba non hanno dato risposte completamente positive. Il kazako ha raggiunto la semifinale a Stoccarda prima della sconfitta contro Taylor Fritz, ma a Halle è uscito subito contro Mattia Bellucci, mostrando qualche difficoltà nella gestione dei momenti importanti. Il suo servizio, la varietà di gioco e la capacità di alternare accelerazioni e discese a rete restano comunque armi molto pericolose sull’erba, motivo per cui parte con i favori del pronostico in una sfida che potrebbe comunque regalare equilibrio e diversi set combattuti.

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