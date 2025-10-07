Il mese di ottobre prosegue con tante competizioni a livello mondiale, tra cui anche la K-League 2 che offre al pubblico alcuni match interessanti. Tra questi spicca l'incontro tra Bucheon e Seongnam in programma il prossimo mercoledì 8 ottobre alle ore 9:30 italiane. Si tratta a tutti gli effetti di un match delicato per gli equilibri della classifica, con i padroni di casa leggermente favoriti. Con Bet365 puoi seguire la gara Bucheon-Seongnam GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
Quarto posto in classifica a quota 50 punti per i padroni di casa, che per dare seguito a quanto di buono fatto finora sono costretti a vincere. Per il Bucheon, però, non sarà così semplice perché il Seongnam ha dimostrato di essere una squadra insidiosa da affrontare. Gli ospiti infatti sono settimi, ma solo a due lunghezze di distanza e sperano in un colpo esterno con conseguente sorpasso in classifica.
Le probabili formazioni di Bucheon-Seongnam—
Bucheon (3-4-3): Kim, Baek, Sang-hyeok, Jeong, Si-Young, Park, Takahashi, Santos, Han, Park, Montano, Han. Allenatore: Young-Min Lee
Seongnam (4-4-2): Yang, Jeong, Tomas, Lee, Shin, Park, Jae-wook, Elionay, Park, Ryu, Ruiz. Allenatore: Jeon Kyung jun
