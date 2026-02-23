La notte NBA accende i riflettori al Fiserv Forum, dove i Milwaukee Bucks ospitano i Miami Heat in una sfida di Eastern Conference dal grande fascino. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 02:00 italiane , un confronto che può avere un impatto significativo nella corsa ai playoff.

Dove vedere Bucks-Heat in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Bucks-Heat è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’opportunità ideale per seguire l’NBA da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.