Bucks-Lakers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Redazione Derby Derby Derby 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 02:02)

Bucks e Lakers si affrontano sabato 15 novembre alle 2 di notte orario italiano in un match NBA molto atteso. La sfida del Fiserv Forum mette di fronte l'ottava forza all'est e la quinta all'ovest.

Bucks-Lakers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Bucks-Lakers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Preview Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers — I Bucks sono terzi nella central division con un record di 7 vittorie e 5 sconfitte. Milwaukee, quinta miglior squadra come percentuale di tiri a segno (49,8%) prima di domenica sera affronteranno in casa gli Hornets. I Bucks saranno come sempre trascinati da Antetokounmpo, attualmente miglior marcatore della lega con una media di 33,4 punti a serata.

Lakers in testa nella pacific division con un record di 8 vinte e 4 perse e con una percentuale al tiro del 50,4%. Anche i californiani giocheranno un match prima di affrontare i Bucks e lo faranno in trasferta contro i Pelicans. Nel 2025 Milwaukee ha battuto due volte su due LA, entrambe a marzo.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Lakers — Bucks con Green playmaker, Rollins guardia, Kuzma e Antetokounmpo ali con Turner centro. Lakers, con Lebron James in dubbio, rispondono con Reaves play, Doncic guardia, Hachimura ala piccola, Smart ala grande e Ayton numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Green, Rollins, Kuzma, Antetokounmpo, Turner. All. Rivers

LOS ANGELES LAKERS - Reaves, Doncic, Hachimura, Smart, Ayton. All. Redick

