La sfida NBA tra Bulls e Cavaliers si gioca alle ore 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. I Bulls cercano una vittoria davanti al pubblico dello United Center per migliorare la continuità di rendimento e restare competitivi nella Eastern Conference, mentre i Cavaliers puntano a imporsi anche in trasferta grazie alla solidità difensiva e alla qualità del proprio roster.