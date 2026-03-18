La sfida NBA tra Bulls e Cavaliers si gioca alle ore 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. I Bulls cercano una vittoria davanti al pubblico dello United Center per migliorare la continuità di rendimento e restare competitivi nella Eastern Conference, mentre i Cavaliers puntano a imporsi anche in trasferta grazie alla solidità difensiva e alla qualità del proprio roster.
La diretta streaming
Bulls-Cavaliers streaming tv della NBA: dove vederla in diretta live gratis
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Dove vedere Bulls-Cavaliers in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Bulls proveranno a sfruttare il fattore campo e l’energia del proprio pubblico per imporre ritmo e intensità fin dai primi possessi, cercando di mettere pressione agli avversari.
I Cavaliers, tra le squadre più solide della Eastern Conference, punteranno sulla profondità del roster e sulla qualità offensiva per controllare la partita e provare a conquistare un successo importante anche lontano da casa.
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