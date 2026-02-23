La notte NBA fa tappa allo United Center, dove i Chicago Bulls ospitano i Charlotte Hornets in una sfida di Eastern Conference che può incidere sugli equilibri della classifica. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 02:00 italiane, un appuntamento importante per entrambe le squadre in cerca di continuità.
La diretta streaming
Bulls-Hornets, la NBA in diretta tv live: dove vederla in streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Bulls-Hornets in streaming gratis:
Dove vedere Bulls-Hornets in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Bulls-Hornets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’NBA comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Chicago Bulls scendono in campo con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa e imporre la propria fisicità, cercando di controllare ritmo e rimbalzi per indirizzare la partita. La continuità offensiva sarà un elemento chiave contro una squadra che ama correre in transizione.
I Charlotte Hornets arrivano a Chicago con la volontà di giocarsi le proprie chance fino all’ultimo possesso, puntando su velocità e creatività per provare a sorprendere i padroni di casa. Una sfida che può rappresentare un banco di prova importante nel percorso di crescita stagionale.
Per seguire lo streaming gratis di Bulls-Hornets, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA