La notte NBA fa tappa allo United Center, dove i Chicago Bulls ospitano i Charlotte Hornets in una sfida di Eastern Conference che può incidere sugli equilibri della classifica. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 02:00 italiane , un appuntamento importante per entrambe le squadre in cerca di continuità.

Dove vedere Bulls-Hornets in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Bulls-Hornets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’NBA comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.