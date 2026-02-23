derbyderbyderby streaming Bulls-Hornets, la NBA in diretta tv live: dove vederla in streaming gratis

Bulls-Hornets, la NBA in diretta tv live: dove vederla in streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di NBA Bulls-Hornets: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La notte NBA fa tappa allo United Center, dove i Chicago Bulls ospitano i Charlotte Hornets in una sfida di Eastern Conference che può incidere sugli equilibri della classifica. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 02:00 italiane, un appuntamento importante per entrambe le squadre in cerca di continuità.

Hai tre possibilità per guardare Bulls-Hornets in streaming gratis:

Dove vedere Bulls-Hornets in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Bulls-Hornets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’NBA comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Bulls-Hornets nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    I Chicago Bulls scendono in campo con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa e imporre la propria fisicità, cercando di controllare ritmo e rimbalzi per indirizzare la partita. La continuità offensiva sarà un elemento chiave contro una squadra che ama correre in transizione.

    I Charlotte Hornets arrivano a Chicago con la volontà di giocarsi le proprie chance fino all’ultimo possesso, puntando su velocità e creatività per provare a sorprendere i padroni di casa. Una sfida che può rappresentare un banco di prova importante nel percorso di crescita stagionale.

