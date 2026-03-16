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Bulls-Raptors streaming live gratis: la diretta tv della NBA

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Lo streaming gratis della gara di NBA Bulls-Raptors: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Bulls e Raptors si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Bulls vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Raptors cercano un successo in trasferta per rafforzare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.

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La diretta di Bulls-Raptors è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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    • Il momento delle due squadre

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    I Bulls cercheranno di imporre ritmo e intensità davanti al pubblico di casa per controllare la partita e ottenere due punti preziosi.

    I Raptors proveranno a rispondere con aggressività difensiva e gestione dei possessi, puntando a una vittoria importante lontano da casa.

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