La sfida NBA tra Bulls e Raptors si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Bulls vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Raptors cercano un successo in trasferta per rafforzare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Bulls cercheranno di imporre ritmo e intensità davanti al pubblico di casa per controllare la partita e ottenere due punti preziosi.
I Raptors proveranno a rispondere con aggressività difensiva e gestione dei possessi, puntando a una vittoria importante lontano da casa.
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