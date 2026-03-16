La sfida NBA tra Bulls e Raptors si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Bulls vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Raptors cercano un successo in trasferta per rafforzare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.