derbyderbyderby streaming Bundesliga, Borussia Dortmund-Amburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Bundesliga, Borussia Dortmund-Amburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

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Non perdere la sfida: scopri come vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta tv e streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

La ventisettesima giornata del campionato tedesco mette di fronte, tra le altre, il Borussia Dortmund e l'Amburgo. La sfida del Signal Iduna Park si terrà sabato 21 marzo alle 18:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica. 

Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida al secondo posto in classifica. Nonostante una grande stagione disputata, la distanza dal Bayern Monaco è comunque significativa. Sono infatti nove i punti di distacco dalla compagine bavarese. L'obiettivo del Dortmund è comunque quello di mettere, per quanto possibile, pressione alla formazione di Kompany. Contro l'Amburgo la squadra di Kovac è senz'altro favorita, dato che gli ospiti si presentano al match all'undicesimo posto e con una sola vittoria strappata nelle ultime cinque partite, in cui hanno rimediato anche due vittorie.

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Dove vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta TV e streaming live

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Borussia Dortmund-Amburgo  sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

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