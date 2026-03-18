Dove vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta TV e streaming live

La ventisettesima giornata del campionato tedesco mette di fronte, tra le altre, il Borussia Dortmund e l'Amburgo . La sfida del Signal Iduna Park si terrà sabato 21 marzo alle 18:30. Scopri dove guardare la partita in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida al secondo posto in classifica. Nonostante una grande stagione disputata, la distanza dal Bayern Monaco è comunque significativa. Sono infatti nove i punti di distacco dalla compagine bavarese. L'obiettivo del Dortmund è comunque quello di mettere, per quanto possibile, pressione alla formazione di Kompany. Contro l'Amburgo la squadra di Kovac è senz'altro favorita, dato che gli ospiti si presentano al match all'undicesimo posto e con una sola vittoria strappata nelle ultime cinque partite, in cui hanno rimediato anche due vittorie.