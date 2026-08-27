La Bundesliga 2026/27 parte subito con un big match: il Bayern Monaco ospita lo Stoccarda nella prima giornata del nuovo campionato. I campioni di Germania vogliono iniziare con il piede giusto la difesa del titolo, mentre gli ospiti proveranno a sorprendere i bavaresi dopo un ottimo avvio ufficiale.La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BAYERN MONACO-STOCCARDA IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Bayern Monaco-Stoccarda

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Bayern Monaco-Stoccarda: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Bayern Monaco-Stoccarda

: Bayern Monaco-Stoccarda Competizione : Bundesliga

: Bundesliga Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Vincitu e Goldbet

La sfida si giocherà venerdì 28 agosto ed il calcio d'inizio è

La sfida è alla portata del Bayern Monaco, che potrebbe concludere il match, come spesso accade, in goleada.

Il momento di forma del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco si presenta alla prima giornata dopo aver già conquistato un trofeo. La squadra di Vincent Kompanyha infatti battuto il Borussia Dortmund per 2-1 nella Supercoppa di Germania, iniziando la nuova stagione con un successo importante. Il risultato ha confermato la competitività dei bavaresi, anche se la prestazione ha evidenziato alcuni aspetti ancora da migliorare.

La squadra è infatti apparsa ancora in fase di rodaggio, con Joshua Kimmich che ha sottolineato alcune difficoltà nella gestione del gioco e nel controllo della partita. Il Bayern riparte comunque da una rosa di altissimo livello e dalla volontà di confermarsi ancora una volta come la squadra da battere in Germania. L'esordio casalingo contro lo Stoccarda rappresenta quindi la prima occasione per mostrare progressi e iniziare nel migliore dei modi la corsa alla difesa del titolo.

Il momento di forma dello Stoccarda

Lo Stoccarda arriva all'appuntamento con sensazioni decisamente positive. La formazione di Sebastian Hoeneß ha infatti iniziato la stagione ufficiale con una prestazione convincente, travolgendo l'Hansa Rostock per 4-0 nel primo turno di Coppa di Germania. Un risultato che ha permesso alla squadra di acquisire fiducia in vista dell'immediato esordio in Bundesliga.

Gli svevi dovranno però alzare ulteriormente il livello contro i campioni in carica, soprattutto considerando la qualità dell'avversario e il fattore campo. Il precedente più recente non lascia grandi ricordi: nella finale di Coppa di Germania è arrivata una netta sconfitta per 3-0, con Harry Kane assoluto protagonista. Lo Stoccarda avrà quindi l'opportunità di riscattarsi immediatamente e dimostrare di poter competere anche contro le grandi del campionato.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco contrastato da Ramon Hendriks dello Stoccarda durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2026 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion, il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Stoccarda

Il Bayern dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Neuer tra i pali e una linea difensiva composta da Laimer, Tah, Upamecano e Brown. Kimmich e Pavlović saranno i due mediani, mentre Olise, Saibari e Luis Díaz agiranno alle spalle dell'unica punta Harry Kane.

Anche lo Stoccarda dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Bredlow sarà il portiere, protetto da Vagnoman, Jeltsch, Chabot e Mittelstädt. In mezzo spazio a Prömel e Stiller, mentre Tiago Tomás, Undav e Führich sosterranno Pejčinović in avanti.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Brown; Pavlović, Kimmich; Olise, Saibari, Luis Díaz; Kane.

Stoccarda (4-2-3-1): Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Prömel, Stiller; Tiago Tomás, Undav, Führich; Pejčinović.