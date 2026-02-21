Bundesliga, Friburgo-Gladbach: Diretta live e probabili formazioni

Scopri Paderborn–Hertha Berlino del 22 febbraio 2026 alle 13:30

Stefano Sorce 21 febbraio - 15:44

Il 22 febbraio 2026 alle ore 15:30 l’Europa-Park Stadion sarà teatro della sfida tra Friburgo-Gladbach, gara valida per la 23ª giornata di Bundesliga. Si tratta di un confronto importante soprattutto per gli equilibri di metà classifica: i padroni di casa cercano punti per restare agganciati alla zona europea, mentre gli ospiti hanno l’obiettivo prioritario di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa e ritrovare fiducia dopo un periodo complicato.

Dove vedere Friburgo-Gladbach in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento Friburgo — Il Friburgo arriva a questa partita dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo dell’Hoffenheim, un risultato che ha interrotto il tentativo di dare continuità ai buoni segnali mostrati nelle settimane precedenti. La squadra resta comunque in una posizione relativamente tranquilla, all’ottavo posto con 30 punti, ma il margine dalla zona europea si è ampliato e rende necessario tornare subito a fare risultati. In casa il Friburgo continua a essere una squadra competitiva, capace di costruire gioco con qualità e di rendersi pericolosa soprattutto grazie agli inserimenti degli esterni e alla fantasia di Grifo. Tuttavia, la discontinuità resta il limite principale, e contro il Mönchengladbach servirà una prestazione solida per restare in corsa per gli obiettivi stagionali.

Momento Borussia Mönchengladbach — Il Borussia Mönchengladbach attraversa invece una fase delicata. La sconfitta per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte ha allungato a sei partite la serie senza vittorie, confermando le difficoltà di una squadra che fatica a trovare stabilità nei risultati. Con 22 punti e il tredicesimo posto in classifica, il margine sulla zona retrocessione resta limitato e impone una reazione immediata. Il Gladbach continua a mostrare buone qualità offensive, ma le fragilità difensive stanno pesando molto sull’andamento della stagione. In trasferta la squadra ha faticato a mantenere equilibrio, e proprio la solidità sarà l’aspetto chiave per provare a ottenere un risultato positivo contro un avversario organizzato come il Friburgo.

Probabili formazioni di Friburgo-Gladbach — Il Friburgo dovrebbe schierarsi con Atubolu tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Treu, Ginter, Ogbus e dal capitano Günter. In mezzo al campo spazio alla coppia Eggestein-Osterhage, incaricata di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione. Sulla trequarti agiranno Beste, Suzuki e Grifo, pronti a supportare l’unica punta Matanovic, riferimento offensivo principale.

Il Borussia Mönchengladbach risponde con Nicolas in porta, mentre la difesa sarà guidata da Elvedi affiancato da Scally, Diks e Ullrich. A centrocampo Castrop, Engelhardt e Stöger avranno il compito di gestire il possesso e sostenere la manovra offensiva. In attacco il tridente formato da Honorat, Tabaković e Bolin rappresenta la principale arma per provare a mettere in difficoltà la difesa del Friburgo.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

Borussia Mönchengladbach (4-3-3): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Castrop, Engelhardt, Stoger; Honorat, Tabaković, Bolin.

