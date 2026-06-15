Buse-Jodar: dove vedere il Queen's ATP in TV e in Streaming

L'ATP 500 del Queen's entra nel vivo con una sfida inedita tra Ignacio Buse e Rafael Jodar, due giovani protagonisti del circuito che si preparano a inaugurare la propria stagione sull'erba in uno dei tornei più prestigiosi del calendario. A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, il torneo londinese rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare condizione fisica, adattamento alla superficie e ambizioni in vista del terzo Slam dell'anno. Entrambi arrivano a questo appuntamento forti di risultati incoraggianti ottenuti sulla terra battuta. Buse ha vissuto probabilmente il momento più importante della sua giovane carriera conquistando il primo titolo ATP ad Amburgo, un successo che gli ha permesso di presentarsi a Londra con rinnovata fiducia nonostante la successiva eliminazione al primo turno del Roland Garros contro Andrey Rublev. Dall'altra parte della rete, Jodar ha confermato tutto il proprio potenziale raggiungendo i quarti di finale dello Slam parigino, fermato soltanto da Alexander Zverev al termine di un percorso che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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L'incognita principale sarà rappresentata proprio dal passaggio dalla terra all'erba. Nessuno dei due possiede una grande esperienza ad alti livelli su questa superficie e i primi scambi saranno fondamentali per capire chi riuscirà ad adattarsi più rapidamente alle condizioni di gioco. La sensazione è che possa nascere una partita equilibrata, nella quale qualità tecniche, fiducia e capacità di gestire i momenti chiave avranno un peso determinante. Più che le differenze di ranking, potrebbero essere l'approccio mentale e la velocità di adattamento all'erba londinese a indirizzare il match.

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