Ignacio Buse e Andrey Rublev si affrontano al primo turno del Roland Garros in un match che promette intensità sulla terra rossa. Buse arriva in grande fiducia dopo una recente striscia positiva e un titolo ATP conquistato ad Amburgo. Rublev parte favorito grazie a maggiore esperienza e continuità ai livelli alti del circuito, nonostante risultati altalenanti recenti. La sfida si preannuncia più equilibrata del previsto, con il russo leggermente avanti nei pronostici. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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