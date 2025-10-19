Turno importante tutto da seguire: scopri dove vedere la diretta tv di Cadice-Burgos in streaming gratis su Bet365 con pochi semplici passaggi

Carmine Panarella 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 17:16)

Ci sono numerose gare interessanti in questo weekend: LaLiga 2 ci offre lunedì 20 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Cadice e Burgos in un match tutto decisivo per entrambe le squadre per i loro rispettivi obiettivi. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Cadice-Burgos GUARDARE GRATUITAMENTE CADICE-BURGOS IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Cadice-Burgos in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida de LaLiga 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Cadice-Burgos” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Cadice-Burgos in diretta live. Il match, in programma lunedì 20 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa sono primi meritatamente a quota 18 punti, dopo aver offerto in questa prima parte di stagione delle trame di gioco convincenti ed efficaci. Ora per il Cadice è il momento di continuare questo trend, sfruttando il turno casalingo. Dall'altro lato c’è il Burgos: gli ospiti sono decimi in classifica a quota 12 punti e proveranno il colpo esterno per avvicinarsi alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Cadice-Burgos — Mister Garitano schiers il suo Cadice con la solita difesa a quattro e le tre mezze punte in supporto del terminale offensivo Tabatadze. Il Burgos schiera i suoi tre Gonzalez e si dispone a specchio, ma con un baricentro più basso per limitare le incursioni offensive degli avversari e concedere meno profondità.

Cadice (4-2-3-1): Aznar, Pereira, Recio, Moreno, Carcelen, Fernandez, Ortuno, Ontiveros, Diarra, Tabatadze. Allenatore: Gaizka Garitano

Burgos (4-2-3-1): Cantero, Miguel, Sierra, S. Gonzalez, Lizancos, Atienza, Morante, Appin, M. Gonzalez, D. Gonzalez, Nino. Allenatore: Luis Miguel Ramis

Non perdere l’occasione diseguire Cadice-Burgos in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Cadice-Burgos in streaming live gratis su Bet365.