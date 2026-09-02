La sconfitta contro l'Inter da una parte, un ritorno in Serie B cominciato con qualche difficoltà dall'altra: alla Unipol Domus, Cagliari-Hellas Verona diventa l'occasione per cambiare rapidamente umore. Giovedì 3 settembre 2026 alle ore 21:00, rossoblù e gialloblù si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in una gara senza possibilità di appello che mette sul tavolo un premio particolarmente affascinante: la vincente raggiungerà gli ottavi e affronterà la Roma. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per Fabio Pisacane significa provare a ritrovare immediatamente entusiasmo davanti al pubblico sardo; per Marco Baroni, invece, la coppa può offrire una parentesi diversa rispetto a un campionato nel quale l'Hellas deve ancora trovare il passo necessario per provare a risalire immediatamente in Serie A. Prima del calcio d’inizio puoi dare un’occhiata anche agli altri eventi sportivi della giornata: ESPLORA LE DIRETTE PRESENTI SU GOLDBET, CONTROLLA GLI APPUNTAMENTI LIVE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL PALINSESTO DI VINCITÙ PER SCOPRIRE GLI EVENTI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Cagliari-Hellas Verona in TV e streaming

Cagliari-Hellas Verona si gioca giovedì 3 settembre 2026 alle ore 21:00 alla Unipol Domus ed è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2026/27. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e gratuitamente in chiaro su Italia 1, all'interno della programmazione Mediaset dedicata alla competizione. Sarà possibile seguire l'incontro anche gratis in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset, attraverso computer, smartphone, tablet, smart TV e gli altri dispositivi compatibili.

La telecronaca di Cagliari-Hellas Verona sarà affidata a Riccardo Trevisani, con Roberto Cravero al commento tecnico. Al termine della partita è inoltre previsto lo studio di Coppa Italia su Italia 1, condotto da Monica Bertini con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Andrea De Marco. Chi passerà il turno raggiungerà gli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà la Roma.

VERONA, ITALIA - 16 AGOSTO: Federico Del Frate della Virtus Entella si contende il pallone con Amin Sarr dell’Hellas Verona durante la partita di Coppa Italia tra Hellas Verona e Virtus Entella, disputata allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi il 16 agosto 2026 a Verona, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Cagliari, la Coppa per cancellare subito l'Inter

Il Cagliari torna davanti al proprio pubblico pochi giorni dopo la sconfitta contro l'Inter. Un risultato che non modifica naturalmente gli obiettivi della squadra di Fabio Pisacane, chiamata anche in questa stagione a costruire la propria permanenza in Serie A soprattutto attraverso gli scontri con le dirette concorrenti. La Coppa Italia può però diventare un'occasione utile per ritrovare immediatamente una vittoria e soprattutto per concedere spazio a chi ha giocato meno nelle prime giornate. I rossoblù hanno già dovuto faticare per arrivare fino a questo punto. Nei trentaduesimi il Cagliari ha superato l'Arezzo soltanto grazie a un calcio di rigore trasformato da Alessandro Deiola, evitando una partita che rischiava di complicarsi ulteriormente.

Contro il Verona servirà probabilmente qualcosa in più. Pisacane dovrebbe effettuare diverse rotazioni rispetto alla formazione utilizzata contro l'Inter. La situazione fisica di alcuni elementi suggerisce inoltre prudenza: Yerry Mina ha accusato un affaticamento al polpaccio, mentre Gennaro Borrelli è alle prese con un risentimento alla coscia. Potrebbero quindi trovare spazio diversi giocatori desiderosi di aumentare il proprio minutaggio. La possibilità di affrontare la Roma agli ottavi cambia inoltre il peso specifico dell'appuntamento. Vincere significherebbe regalarsi una delle partite più prestigiose della stagione e aggiungere un grande appuntamento al calendario invernale.

Hellas Verona, la Serie B è già diventata la priorità

La retrocessione ha obbligato l'Hellas Verona a cambiare prospettiva. L'obiettivo principale della stagione è evidente: provare a tornare immediatamente in Serie A. L'inizio della nuova avventura in cadetteria, però, non è stato semplice per la formazione di Marco Baroni. La sconfitta contro l'Ascoli e il successivo pareggio con il Padova hanno mostrato una squadra ancora alla ricerca dei propri equilibri, chiamata ad adattarsi rapidamente a un campionato completamente differente per caratteristiche e difficoltà.

Anche il precedente turno di Coppa Italia aveva mandato qualche segnale. Contro la Virtus Entella, l'Hellas ha dovuto aspettare i calci di rigore per conquistare la qualificazione, riuscendo comunque a sopravvivere a una partita molto più complicata del previsto. Alla Unipol Domus potrebbe esserci spazio per un turnover abbastanza evidente. Baroni deve infatti considerare soprattutto gli impegni di Serie B e la necessità di trovare rapidamente la prima vittoria in campionato. Questo non significa però che il Verona arriverà in Sardegna senza ambizioni.

Una qualificazione contro una formazione di Serie A potrebbe cambiare il clima intorno alla squadra e offrire fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. E dopo aver sofferto contro l'Entella, gli scaligeri sanno che in una gara secca basta rimanere agganciati all'avversario per trasformare gli ultimi minuti in una storia completamente diversa.

VERONA, ITALIA - 16 AGOSTO: Samuele Mulattieri dell’Hellas Verona gesticola durante la partita di Coppa Italia tra Hellas Verona e Virtus Entella, disputata allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi il 16 agosto 2026 a Verona, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le chiavi della partita

La differenza di categoria consegna inevitabilmente al Cagliari il ruolo di favorito, ma il precedente turno ha già dimostrato quanto le partite di Coppa Italia possano diventare complicate. La squadra di Pisacane dovrebbe cercare di comandare maggiormente il gioco, provando soprattutto a utilizzare l'ampiezza per costringere il Verona ad abbassare la propria linea difensiva. La presenza di Daniel Maldini tra le linee può essere particolarmente importante.

La sua capacità di ricevere tra centrocampo e difesa avversaria potrebbe creare superiorità e liberare spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. L'Hellas dovrebbe invece cercare una partita più prudente. Baroni può lasciare maggiormente il possesso al Cagliari e provare a colpire quando i rossoblù perderanno il pallone, sfruttando soprattutto la velocità degli uomini offensivi. Un altro aspetto determinante sarà rappresentato dal ritmo.

Il Cagliari arriva da un impegno di campionato contro l'Inter e Pisacane cambierà diversi uomini; il Verona deve invece gestire una stagione di Serie B molto lunga. Con il passare dei minuti potrebbero quindi aumentare gli spazi. Se i sardi riusciranno a sbloccare presto la partita, la gara potrebbe diventare favorevole alle loro caratteristiche. Se invece il Verona riuscirà a mantenere lo 0-0 a lungo, la pressione potrebbe progressivamente spostarsi sui padroni di casa.

Cagliari-Hellas Verona: data, orario e canali