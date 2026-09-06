Tre punti a testa, ma sensazioni decisamente differenti dopo quanto accaduto nell’ultimo turno. Cagliari-Lecce, in programma lunedì 7 settembre 2026 alle 18:30 all’Unipol Domus, mette di fronte due formazioni che hanno già mostrato quanto possa essere sottile il confine tra una partenza positiva e una serata capace di cambiare rapidamente l’umore dell’ambiente. I rossoblù hanno dovuto arrendersi all’Inter, riuscendo comunque a rimanere in partita fino alla fine, mentre i salentini devono soprattutto cancellare il pesante 0-4 incassato in casa contro la Roma. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La classifica aggiunge peso all’appuntamento: entrambe sono ferme a tre punti dopo due giornate e una vittoria consentirebbe di salire immediatamente a quota sei. Per squadre costruite con l’obiettivo prioritario di tenersi lontane dalle zone più pericolose, mettere rapidamente punti tra sé e le concorrenti dirette può assumere un valore importante anche se la stagione è appena cominciata. Prima che la gara prenda il via puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi disponibili: ESPLORA GLI EVENTI LIVE PRESENTI SU GOLDBET, CONSULTA IL PALINSESTO DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Cagliari-Lecce in TV e streaming

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN lunedì 7 settembre con calcio d’inizio alle 18:30. La partita non fa parte delle tre gare della terza giornata disponibili anche su Sky: per seguirla integralmente sarà quindi necessario fare riferimento alla piattaforma DAZN. La visione in streaming sarà disponibile tramite app DAZN sui dispositivi compatibili e attraverso il servizio via browser. La telecronaca di Cagliari-Lecce sarà affidata ad Alessandro Iori, accompagnato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Il momento del Cagliari: Pisacane riparte dalla capacità di soffrire

Il Cagliari ha conosciuto contro l’Inter la prima sconfitta del proprio campionato. I rossoblù hanno sofferto la maggiore qualità degli avversari e concesso diverse occasioni, rischiando in più circostanze di vedere aumentare il passivo. La squadra di Pisacane ha però avuto il merito di non uscire mai definitivamente dalla partita e nel finale ha persino intravisto la possibilità di trovare un pareggio che sarebbe stato sorprendente per quanto prodotto complessivamente dalle due formazioni. Contro il Lecce cambierà però completamente il tipo di partita richiesto ai sardi. Alla Domus, contro un’avversaria con obiettivi simili, il Cagliari non potrà limitarsi a resistere e ripartire: servirà maggiore iniziativa, soprattutto negli ultimi trenta metri, dove nelle prime due giornate la produzione offensiva è rimasta contenuta.

Una parte importante della qualità dovrebbe arrivare dalla coppia formata da Daniel Maldini e Jacopo Fazzini. I due possono muoversi alle spalle del centravanti, alternandosi nella rifinitura e cercando spazi tra centrocampo e difesa del Lecce. In mezzo al campo Winks è chiamato a dare ordine alla manovra, con Adopo e Romano pronti ad aggiungere fisicità, corsa e inserimenti. Davanti le assenze modificano le gerarchie. Kevin Carlos non è a disposizione, così come Mina, Sugawara, Idrissi, Nzola e Trepy, e questo porta Mendy in prima fila per occupare il centro dell’attacco. Pisacane dovrà quindi trovare il modo di aumentare il peso offensivo della squadra pur disponendo di meno alternative rispetto a quelle inizialmente previste.

PALERMO, ITALIA - 17 AGOSTO: Dennis Johnsen del Palermo avanza palla al piede sotto la pressione di Kialonda Gaspar del Lecce durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra Palermo FC e US Lecce, disputata allo Stadio Renzo Barbera il 17 agosto 2026 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Il momento del Lecce: Di Francesco pretende una reazione, novità anche tra i convocati

Per il Lecce il viaggio in Sardegna arriva immediatamente dopo la prima vera battuta d'arresto della stagione. Lo 0-4 subito contro la Roma non è stato soltanto pesante nelle dimensioni, ma soprattutto per il modo in cui è maturato: tre reti incassate nella prima mezz'ora hanno indirizzato la partita quando i giallorossi non erano ancora riusciti realmente a entrarci. Eusebio Di Francesco non ha cercato attenuanti, assumendosi la responsabilità della sconfitta e riconoscendo il pessimo approccio della propria squadra. Il tecnico vuole però trasformare una serata così negativa in uno strumento di crescita, chiedendo autocritica e soprattutto una risposta immediata sul piano dell'atteggiamento.

Il Lecce aveva d'altronde iniziato il campionato con una vittoria sul campo del Venezia e resta a quota tre esattamente come il Cagliari. La trasferta dell'Unipol Domus assume quindi un significato importante: ottenere un risultato permetterebbe di archiviare rapidamente la pesante sconfitta contro la Roma, mentre un altro passo falso renderebbe inevitabilmente più complicato l'avvio di stagione. Di Francesco dovrà fare a meno di Willem Geubbels, assente dall'elenco dei convocati a causa del problema alla caviglia. Non figura nella lista neppure Kaba, mentre torna a disposizione Jean. Il difensore, dopo essere stato al centro di alcune dinamiche di mercato, è nuovamente tra i giocatori utilizzabili dal tecnico.

La principale novità riguarda però Monteiro, alla prima convocazione con il Lecce. L'esterno offensivo, molto fisico e veloce, non è stato chiamato soltanto per completare il gruppo: le indicazioni della vigilia lo vedono seriamente candidato per una maglia da titolare nel tridente. Anche Ilic può essere lanciato immediatamente dal primo minuto a centrocampo. L'assenza di Geubbels aumenta inevitabilmente le responsabilità di Stulic, candidato a occupare il centro dell'attacco. Ai suoi lati Pierotti dovrebbe conservare una maglia, mentre proprio Monteiro può rappresentare la principale novità dell'undici iniziale.

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La chiave tattica: Maldini e Fazzini possono attaccare lo spazio tra le linee

Una delle zone decisive potrebbe essere quella alle spalle del centrocampo salentino. Il 4-3-2-1 del Cagliari permette a Maldini e Fazzini di stringere verso il centro e cercare continuamente ricezioni tra le linee. Se i centrocampisti del Lecce dovessero abbassarsi troppo, i due trequartisti potrebbero avere spazio per girarsi e servire Mendy oppure attaccare direttamente la porta. Il Lecce, al contrario, può provare ad allargare maggiormente la struttura attraverso il 4-3-3. Pierotti e Monteiro hanno caratteristiche utili per costringere i laterali sardi a difendere più bassi, mentre Stulic dovrà dare profondità e impegnare i centrali. Molto conterà anche l’approccio. Dopo quanto accaduto contro la Roma, Di Francesco difficilmente accetterebbe un’altra partenza passiva. Pisacane proverà invece a sfruttare il fattore campo per costringere subito il Lecce a una gara di sofferenza.

Cagliari-Lecce: data, orario e canali