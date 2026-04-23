Sfida ad alta tensione tra ambizioni diverse ma ugualmente pesanti. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 14:30, il Campobasso ospita l’Ascoli in un match che può incidere sia sulla corsa playoff che su quella promozione. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CAMPOBASSO-ASCOLI SU BET365

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Il Campobasso arriva con fiducia. I risultati recenti parlano di una squadra solida, capace di fare punti con continuità e di restare compatta anche nelle partite più difficili. Non è una squadra esplosiva davanti, ma ha trovato equilibrio e sa gestire bene i momenti della gara. In casa, inoltre, riesce spesso ad alzare il livello di intensità.

L’Ascoli, invece, è nel suo momento migliore. Cinque vittorie consecutive, primo posto consolidato e una squadra che dà la sensazione di avere tutto sotto controllo. I numeri parlano chiaro: miglior attacco e difesa tra le più solide. Non domina sempre, ma sa vincere anche le partite sporche, ed è questo che fa la differenza nelle fasi decisive.

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