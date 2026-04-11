Campobasso-Bra: dove vedere la Serie C LIVE in Tv e in Streaming

Campobasso-Bra, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 11 aprile - 07:46

La sfida tra Campobasso e Bra, valida per la 36ª giornata del Girone B di Serie C, mette di fronte due realtà con obiettivi e andamento differenti in questa fase finale della stagione. Padroni di casa a caccia di punti fondamentali per consolidare la quarta posizione, ospiti già sicuri dei play-out, ma ancora in corsa per evitarli.

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Qui Campobasso — Il Campobasso si presenta all’appuntamento in una fase complessivamente positiva, frutto di una certa continuità nei risultati e di una struttura di gioco che sta dando garanzie. La squadra ha dimostrato di saper gestire i ritmi della partita e di mantenere equilibrio tra i reparti, con una particolare attenzione alla fase difensiva che spesso le consente di restare dentro la gara fino alla fine. Tra le mura amiche, inoltre, tende a esprimersi con maggiore personalità, cercando di imporre il proprio piano partita.

Qui Bra — Situazione diversa per il Bra, che arriva a questa trasferta con un rendimento meno lineare. Le prestazioni della squadra sono state altalenanti e, in più occasioni, sono emerse difficoltà nel mantenere continuità nell’arco dei 90 minuti, soprattutto contro avversari più organizzati. Nonostante ciò, la formazione allenata da Nisticò prova a restare ordinata e compatta, puntando su un atteggiamento prudente e sulla possibilità di colpire in ripartenza, anche se la concretezza sotto porta non è sempre stata all’altezza delle aspettative.

Campobasso-Bra, probabili formazioni — Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno, Gala, Bordin, Gargiulo, Olivieri; Bifulco, Magnaghi. Allenatore: Luciano Zauri

Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Lia, Lionetti, Brambilla, Marca, Armstrong; Sinani, Baldini. Allenatore: Fabio Nisticò