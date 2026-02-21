Campobasso–Juventus Next Gen si gioca il 22 febbraio 2026 alle 12:30. Analisi del momento delle squadre, probabili formazion e tutte le informazioni su dove vedere la partita in streaming

Stefano Sorce 21 febbraio - 14:09

Il confronto tra Campobasso-Juventus Next Gen rappresenta uno snodo importante nella corsa playoff del Girone B di Serie C. Le due squadre scenderanno in campo domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30, in una sfida che può ridisegnare gli equilibri nella parte alta della classifica.

Vuoi vedere Campobasso-Juventus Next Gen in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Campobasso-Juventus Next Gen sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Campobasso-Juventus Next Gen in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento del Campobasso — Il Campobasso occupa la settima posizione con 36 punti e arriva a questa partita con rinnovata fiducia dopo la vittoria per 2-1 contro il Vis Pesaro. La squadra di Zauri ha mostrato buone qualità offensive durante la stagione, riuscendo a costruire gioco con continuità soprattutto tra le mura amiche. In casa il rendimento è solido, con diverse vittorie che hanno consolidato la candidatura del Campobasso per un posto nei playoff. Tuttavia, la fase difensiva non sempre è stata impeccabile, e questo obbliga la squadra a mantenere alta l’attenzione contro avversari tecnicamente organizzati.

Il momento della Juventus Next Gen — La Juventus Next Gen si presenta a questa sfida al quarto posto con 39 punti, pienamente in corsa per le posizioni migliori della griglia playoff. La squadra allenata da Brambilla ha mostrato qualità importanti, ma resta discontinua, soprattutto lontano da casa. La recente sconfitta contro il Ravenna ha evidenziato alcune difficoltà nella gestione delle partite più equilibrate. Nonostante questo, la Juventus Next Gen resta una squadra pericolosa, capace di creare occasioni grazie alla qualità tecnica dei suoi giovani e alla capacità di giocare con intensità.

Probabili formazioni di Campobasso-Juventus Next Gen — Il Campobasso dovrebbe schierarsi con una difesa a quattro guidata da Dalmazzi e Benassai al centro, con Tentardini e Remy sulle corsie laterali pronti a spingere ma anche a garantire copertura. A centrocampo Bontà agirà da regista, affiancato da Di Stefano e Vitali che avranno il compito di dare equilibrio e inserimenti. In attacco, Di Nardo ed Emmausso agiranno sugli esterni per supportare Lombari, riferimento centrale offensivo.

La Juventus Next Gen dovrebbe rispondere con una difesa a tre composta da Muharemovic, Huijsen e Savona, puntando sulla costruzione dal basso. Sulle fasce Barbieri e Turicchia avranno un ruolo fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, mentre in mezzo al campo Hasa e Nonge porteranno qualità e dinamismo. In avanti, Guerra e Anghelè formeranno una coppia mobile e tecnica, pronta ad attaccare la profondità e sfruttare ogni spazio.

Vuoi vedere Campobasso-Juventus Next Gen in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Campobasso-Juventus Next Gen sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA