Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

La sfida di Lega A Basket tra Cantù e Treviso si gioca domenica 3 maggio alle ore 19:00. Un confronto importante tra due squadre che cercano punti preziosi, pronte a darsi battaglia in una gara che si preannuncia equilibrata e intensa. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Cantù arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo. La squadra lombarda punta su energia, organizzazione e capacità di restare compatta nei momenti decisivi della partita.

La Treviso, invece, si presenta con determinazione e voglia di fare risultato. La formazione veneta cercherà di giocare con intensità, sfruttando le proprie soluzioni offensive per restare in partita e colpire nei momenti chiave.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre il proprio gioco, puntando su intensità e gestione dei possessi per costruire vantaggi.

La Treviso, dal canto suo, proverà a rispondere con ritmo e aggressività, cercando di restare competitiva e sfruttare ogni occasione utile.

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