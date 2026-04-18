Vuoi seguire Cantù-Varese in diretta TV e streaming? La partita sarà disponibile anche online su piattaforme come Bet365, dove è possibile accedere alla visione del match insieme ad analisi e aggiornamenti. La gara tra Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese, uno dei derby più affascinanti e storici del basket italiano, è in programma domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:00 presso il PalaDesio, valida per la Lega Basket Serie A. Una sfida che va oltre la classifica, carica di rivalità e tradizione.

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Dove vedere Cantu-Varese in diretta tv e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Cantù arriva a questo appuntamento puntando sulla solidità del proprio sistema di gioco e sul sostegno del pubblico di casa, elemento spesso determinante in gare di questo tipo. La squadra si affida alla regia di Gilyard, alla capacità realizzativa di Bowden e Sneed e alla presenza fisica sotto canestro garantita da Ajayi e Ballo, fondamentali per il controllo dei rimbalzi e dell’area.

Varese, invece, si presenta con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la classifica, facendo leva su un gioco più dinamico e veloce. Il backcourt formato da Stewart e Moore rappresenta uno dei punti di forza, mentre Alviti e Nkamhoua offrono soluzioni importanti anche nel pitturato, garantendo versatilità e presenza offensiva.

Si prospetta una partita intensa e combattuta, dove emozioni, ritmo e dettagli faranno la differenza in un derby che storicamente non delude mai.

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