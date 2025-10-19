Scopri dove vedere la partita Carpi-Ascoli in streaming gratis: la diretta tv live su Bet365 comodamente in pochi passi

Carmine Panarella 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 15:02)

Il girone A di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre lunedì 20 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Carpi e Ascoli in un match abbastanza equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica promozione.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Carpi-Ascoli” nella sezione Live Streaming

Il match, in programma domenica 20 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa si trovano al settimo posto in classifica con 14 punti conquistati finora. Il percorso del Carpi in questa prima parte di stagione è stato abbastanza positivo, ma per continuare il trend bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo nel prossimo match casalingo: gli ospiti sono favoriti senza dubbio. L'Ascoli ha dimostrato di essere una delle squadre più forti del campionato, con ben venti reti siglate finora ed una sola incassata. Questo si traduce in una imbattibilità stagionale per i bianconeri, terzi a quota 23 punti in campionato e ad una sola lunghezza dalla prima posizione.

Le probabili formazioni di Carpi-Ascoli — Padroni di casa con la solita difesa a tre senza rinunciare alle due mezze punte in supporto del centravanti. Il Carpi si troverà di fronte un Ascoli con un a difesa a quattro per valorizzare l'inserimento delle mezzali e le incursioni offensive degli esterni larghi.

Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Zagnoni, Panelli, Rossini, Verza, Figoli, Rosetti, Cecotti, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani

Ascoli (4-3-3): Vitale, Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre, Milanese, Damiani, Pinna, D'Uffizi, Gori, Silipo. Allenatore: Francesco Tomei

Non perdere l’occasione diseguire Carpi-Ascoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Carpi-Ascoli in streaming live gratis su Bet365.