Il Girone B di Serie C propone uno scontro diretto nella parte medio-bassa della classifica: il Carpi ospita il Bradomenica 22 febbraio alle ore 17:30. Il Carpi è quattordicesimo con 29 punti, mentre il Bra segue al quindicesimo posto con 25 punti. Una sfida che vale molto più dei tre punti, perché può cambiare gli equilibri nella zona calda della graduatoria.
La diretta streaming
Carpi-Bra, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Carpi-Bra in streaming gratis:
Dove vedere Carpi-Bra in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Carpi-Bra è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire il match in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Carpi, quattordicesimo con 29 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allungare sulla zona più pericolosa della classifica. La squadra di Stefano Cassani punta su equilibrio tattico e intensità.
Il Bra, quindicesimo a 25 punti, arriva con l’obiettivo di accorciare le distanze e rilanciarsi. La formazione allenata da Fabio Nisticò dovrà cercare solidità difensiva e maggiore incisività offensiva. Si tratta di una sfida interessante che potrà dire molto sulla lotta per la salvezza.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Carpi-Bra mettono a confronto due sistemi diversi. Il Carpi dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, cercando qualità tra le linee e inserimenti offensivi. Il Bra risponde con il 4-1-3-2, modulo che garantisce densità centrale e presenza in area.
Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani
Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò
© RIPRODUZIONE RISERVATA