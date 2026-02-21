Lo streaming gratis della gara di campionato Carpi-Bra: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone B di Serie C propone uno scontro diretto nella parte medio-bassa della classifica: il Carpi ospita il Bra domenica 22 febbraio alle ore 17:30 . Il Carpi è quattordicesimo con 29 punti , mentre il Bra segue al quindicesimo posto con 25 punti . Una sfida che vale molto più dei tre punti, perché può cambiare gli equilibri nella zona calda della graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Carpi-Bra in streaming gratis:

Dove vedere Carpi-Bra in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Carpi-Bra è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire il match in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.