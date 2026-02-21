derbyderbyderby streaming Carpi-Bra, diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Carpi-Bra
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone uno scontro diretto nella parte medio-bassa della classifica: il Carpi ospita il Bradomenica 22 febbraio alle ore 17:30. Il Carpi è quattordicesimo con 29 punti, mentre il Bra segue al quindicesimo posto con 25 punti. Una sfida che vale molto più dei tre punti, perché può cambiare gli equilibri nella zona calda della graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Carpi-Bra in streaming gratis:

Dove vedere Carpi-Bra in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Carpi-Bra è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire il match in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Carpi-Bra nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Carpi, quattordicesimo con 29 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allungare sulla zona più pericolosa della classifica. La squadra di Stefano Cassani punta su equilibrio tattico e intensità.

    Il Bra, quindicesimo a 25 punti, arriva con l’obiettivo di accorciare le distanze e rilanciarsi. La formazione allenata da Fabio Nisticò dovrà cercare solidità difensiva e maggiore incisività offensiva. Si tratta di una sfida interessante che potrà dire molto sulla lotta per la salvezza.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Carpi-Bra mettono a confronto due sistemi diversi. Il Carpi dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, cercando qualità tra le linee e inserimenti offensivi. Il Bra risponde con il 4-1-3-2, modulo che garantisce densità centrale e presenza in area.

    Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani

    Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò

