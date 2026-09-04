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La Carrarese torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie B. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 19:30, la formazione toscana ospiterà l’Empoli allo stadio dei Marmi di Carrara, in una sfida tra due squadre che hanno raccolto risultati differenti nelle prime due giornate: la Carrarese è a 1 punto, mentre l’Empoli è fermo a quota 3.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Carrarese di Antonio Calabro proverà a sfruttare il fattore campo dopo la sconfitta contro il Mantova e il pareggio ottenuto contro l’Ascoli, mentre l’Empoli di Guido Pagliuca cercherà di reagire dopo il pesante 3-1 subito sul campo del Mantova, arrivato dopo il successo per 1-0 contro la Cremonese all’esordio. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Carrarese-Empoli in TV e streaming

si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio dei Marmi, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su

e sul

, disponibile anche attraverso Prime Video e OneFootball.

La Carrarese cerca la prima vittoria

La Carrarese arriva alla sfida con

dopo le prime due giornate. La formazione toscana ha iniziato il campionato con la sconfitta interna per 2-1 contro il Mantova, prima di conquistare un pareggio per 1-1 sul campo dell’Ascoli.

La squadra di Gabriele Cioffi proverà quindi a sfruttare il fattore campo per trovare il primo successo stagionale. Dopo aver già affrontato due partite equilibrate, la Carrarese dovrà cercare maggiore concretezza negli ultimi metri e attenzione nella gestione dei momenti decisivi.

L’Empoli vuole reagire dopo Mantova

L’Empoli si presenta a Carrara con

, conquistati grazie alla vittoria per 1-0 contro la Cremonese nella prima giornata. Nel secondo turno, invece, gli azzurri sono stati sconfitti 3-1 dal Mantova, nonostante il vantaggio iniziale firmato da

.

La squadra di Guido Pagliuca dovrà quindi cercare una reazione immediata dopo il passo falso del Martelli. Il tecnico ha già sottolineato l’importanza dell’atteggiamento e della prestazione, elementi sui quali l’Empoli dovrà puntare per tornare dalla Toscana con un risultato positivo.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte una Carrarese alla ricerca della

e un Empoli che vuole ritrovare continuità dopo la sconfitta di Mantova. I padroni di casa proveranno a sfruttare il pubblico dello stadio dei Marmi, mentre gli ospiti dovranno dimostrare maggiore solidità rispetto a quanto mostrato nell’ultima giornata.

Particolare attenzione potrebbe essere rivolta alla fase offensiva dell’Empoli, che ha trovato il gol in entrambe le prime due partite, ma dovrà evitare di concedere agli avversari le situazioni che hanno permesso al Mantova di ribaltare la gara. La Carrarese, dal canto suo, cercherà di trasformare la buona competitività mostrata nelle prime giornate in tre punti.

Carrarese-Empoli: data, orario e canali