Carreno-Lehecka: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del Roland Garros di Parigi, disponibile gratuitamente su Bet365
Palle da tennis in campo e giocatori a rapporto: stop sfiorato in Hertha-Amburgo...
Al Roland Garros, Open di Francia 2026, primo turno del singolare maschile, si affrontano Pablo Carreño Busta e Jiri Lehecka in una sfida che mette di fronte due percorsi molto diversi, soprattutto per età, ranking e tipo di momento stagionale. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui CarrenoPablo Carreño Busta arriva a Parigi con un bagaglio soprattutto di esperienza sulla terra battuta e una carriera costruita su solidità e capacità di reggere scambi lunghi. Il suo percorso recente è però altalenante: nel 2026 ha alternato buone prestazioni nei Challenger e nei tornei minori a qualche uscita precoce nei Masters, come la sconfitta al primo turno a Roma.
Nel complesso, i segnali più positivi arrivano proprio dalla terra rossa, dove ha ritrovato un minimo di continuità con vittorie importanti contro avversari solidi come Sebastián Báez e altri giocatori di livello Challenger, mostrando di poter ancora competere fisicamente nei match più “sporchi” e prolungati.
Qui LeheckaDall’altra parte c’è Jiri Lehecka, che arriva invece in una fase di carriera molto più in crescita e con un ranking nettamente superiore. Il ceco ha vissuto una stagione 2026 di alto livello, con un posizionamento stabile in top 20 e risultati convincenti soprattutto sul cemento e nei grandi tornei, inclusa una finale Masters a Miami.
Sulla terra, il suo rendimento è un po’ più variabile rispetto alle superfici rapide, ma resta comunque competitivo: ha mostrato buoni segnali a Madrid e una capacità crescente di reggere anche scambi più lunghi senza perdere incisività. Il suo tennis è più aggressivo, basato su servizio e primo colpo, e questo lo rende spesso più incisivo nei momenti chiave rispetto agli avversari più regolaristi.
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