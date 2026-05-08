Casarano-Renate: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

Il Casarano vuole continuare a stupire dopo il clamoroso 5-1 rifilato al Cosenza nel turno precedente dei playoff di Serie C. Al “Capozza” arriva però un Renate solido e ambizioso, terzo nel Girone A e al debutto negli spareggi nazionali. I pugliesi si affidano al talento e ai gol di Chiricò e Grandolfo, mentre i lombardi puntano sull’esperienza di Foschi e sulle reti dell’islandese Karlsson. In palio c’è un vantaggio prezioso in vista del ritorno, in una sfida che promette equilibrio e intensità. Due squadre in grande forma, entrambe decise a inseguire il sogno promozione. Guarda ora Casarano-Renate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Casarano-Renate, probabili formazioni

Casarano (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi

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