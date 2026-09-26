Casertana e Catania si affrontano al ‘Pinto’ in una sfida tra due piazze storiche del girone C, ma con un rendimento fin qui molto diverso. I falchetti sono l’unica squadra ancora imbattuta del campionato e hanno raccolto 12 punti nelle prime sei giornate, mentre gli etnei sono fermi a quota 7 e cercano maggiore continuità dopo un avvio caratterizzato da risultati alterni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per la formazione di Vinicio Espinal è un altro test importante dopo un inizio di stagione costruito sulla solidità e sulla capacità di rimanere dentro le partite anche nei momenti più complicati. Il Catania di Emilio Longo, invece, ha già mostrato di poter esprimere grande qualità offensiva, come dimostrano il 4-0 al Cosenza e il 4-2 sul campo del Picerno. Al ‘Pinto’ gli etnei cercano una prestazione capace di dare maggiore continuità al proprio cammino. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Casertana-Catania in Diretta TV e in Streaming

Casertana-Catania si gioca domenica 27 ottobre alle ore 12:30 allo Stadio Alberto Pinto di Caserta ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone C). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 251 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone

Qui Casertana

La Casertana arriva alla sfida da imbattuta, con tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei giornate. Il percorso dei falchetti è passato attraverso partite molto diverse: dal pareggio all’esordio contro il Barletta alla rimonta sul Savoia, dal 2-2 con la Scafatese al successo sull’Inter U23, fino alla vittoria di misura contro l’Altamura e allo 0-0 sul campo dell’Audace Cerignola.

Proprio l’ultima trasferta ha evidenziato una crescita soprattutto nella fase difensiva. Meno brillante rispetto alle prime uscite sul piano offensivo, la squadra di Espinal ha comunque concesso poco e mantenuto la porta inviolata contro una formazione che aveva iniziato bene il campionato.

Qui Catania

Casertana-Catania, probabili formazioni

Ilha raccolto, alternando risultati convincenti ad alcuni passaggi a vuoto. Dopo il pareggio interno con l’Inter U23 è arrivata la sconfitta sul campo del Monopoli, seguita dal netto. Gli etnei hanno poi perso in casa contro la Scafatese, prima di imporsi 4-2 a Picerno. Nell’ultima giornata, invece, è arrivato lo 0-0 interno contro il Barletta.: De Lucia; Belli, Kontek, Favale; Oukhadda, Sandri, Di Tacchio, Vezzoni; Piovanello; Castelli, Manconi. All. Espinal.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Perrotta; Bruzzaniti, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti, Cicerelli; Lunetta. All. Longo.

Casertana-Catania: data, orario e canali