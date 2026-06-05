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Momento delle due squadre

Il Castellón arriva ai playoff probabilmente nel miglior momento possibile. La formazione allenata da Dick Schreuder ha chiuso la regular season con una vittoria contro l'Eibar e una serie di risultati che hanno consolidato la propria candidatura alla promozione. La squadra ha costruito gran parte del proprio successo su un calcio aggressivo, offensivo e capace di mettere in difficoltà praticamente chiunque davanti al pubblico dello SkyFi Castalia. I 70 gol realizzati in campionato confermano una vocazione offensiva evidente e rendono il Castellón una delle squadre più pericolose dell'intera categoria.

Probabili formazioni di Castellon-Almeria

si presenta invece con il peso delle aspettative e con la consapevolezza di aver sfiorato la promozione diretta. I biancorossi hanno chiuso la stagione regolare al, pagando alcuni passaggi a vuoto che hanno impedito l'assalto alle prime due posizioni. Dal punto di vista offensivo restano però una delle formazioni più produttive della Segunda División, come dimostrano gli 81 gol segnati durante il campionato. La qualità di giocatori come Sergio Arribas, Leo Baptistao e Adrián Embarba rappresenta un patrimonio importante per una squadra che possiede esperienza e talento per arrivare fino in fondo.

Il Castellón dovrebbe confermare gran parte dell'undici che ha chiuso la regular season con la vittoria contro l'Eibar. In difesa spazio alla coppia Jiménez-Brignani davanti a Matthys, mentre sulle corsie agiranno Santiago e Alcázar. In mezzo al campo Barri e Gerenabarrena avranno il compito di dare equilibrio, con Calatrava e Camara chiamati a guidare il reparto offensivo.

dovrebbe invece affidarsi al collaudato. Arribas agirà da trequartista alle spalle di Miguel de la Fuente, supportato dall'esperienza di Baptistao ed Embarba sugli esterni. In mediana spazio alla fisicità di Lopy e Dzodic, mentre la linea difensiva sarà guidata da Ely e Bonini.

Castellon (4-4-2): Matthys; Santiago, Jiménez, Brignani, Alcázar; Raúl Sánchez, Gerenabarrena, Barri, Jakobsen; Camara, Calatrava.

Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Álex Muñoz; Lopy, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba; Miguel de la Fuente. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CASTELLON-ALMERIA CLICCA SU BET365.

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