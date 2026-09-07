Lo stadio del Catania apre le porte a una sfida importante tra Catania e Cosenza Calcio, due squadre che arrivano alla terza giornata del Girone C di Serie C con la necessità di conquistare i primi punti della stagione. Il Catania occupa attualmente il 20° posto, mentre il Cosenza è 19°, entrambe con zero punti dopo due sconfitte. La sfida rappresenta quindi un'occasione fondamentale per invertire la rotta e rilanciare il proprio cammino in campionato. VEDI CATANIA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Catania-Cosenza: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto tra Catania e Cosenza mette di fronte due formazioni ancora ferme a zero punti dopo le prime due giornate. I padroni di casa cercano una reazione immediata davanti al proprio pubblico, mentre i calabresi vogliono interrompere una serie negativa che li ha portati nelle ultime posizioni del Girone C.

Partita: Catania-Cosenza Calcio

Catania-Cosenza Calcio Competizione: Serie C Girone C

Serie C Girone C Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Data: 7 settembre 2026

7 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: da definire

da definire Città: Catania

Catania Streaming: Bet365 e Vincitù

Il Catania occupa il 20° posto con zero punti, dopo aver perso entrambe le prime due partite. La formazione allenata da Emilio Longo ha realizzato una sola rete e ne ha subite quattro, evidenziando soprattutto alcune difficoltà nella fase offensiva.

Il Cosenza Calcio si trova al 19° posto, anch'esso a quota zero punti. La squadra guidata da Federico Coppitelli ha perso le prime due gare, segnando due gol e subendone cinque. I numeri mostrano quindi una maggiore capacità realizzativa rispetto al Catania, ma anche una fase difensiva più vulnerabile.

L'ultimo confronto diretto disputato in casa del Catania si è concluso con una vittoria dei rossazzurri per 2-0. Complessivamente, negli ultimi cinque precedenti il bilancio è in perfetta parità: due successi del Catania, un pareggio e due vittorie del Cosenza.

Il momento del Catania

Il Catania arriva alla sfida in una fase particolarmente delicata. La squadra di Emilio Longo ha perso le ultime quattro partite e ha iniziato il campionato con due sconfitte consecutive, ritrovandosi così in fondo alla classifica del Girone C.

Nelle prime due giornate i rossazzurri hanno segnato appena una rete, a fronte di quattro gol subiti. La difficoltà nel trovare continuità in fase offensiva rappresenta uno dei principali problemi da risolvere, soprattutto in una partita nella quale il Catania avrà la necessità di attaccare per conquistare i primi punti.

L'ultima uscita, terminata con una pesante sconfitta interna per 0-3 contro l'AC Savoia 1908, ha aumentato la pressione sulla squadra. Il fattore campo potrebbe però rappresentare un elemento importante per cercare di reagire e ritrovare fiducia.

Il momento del Cosenza

Anche il Cosenza si presenta all'appuntamento con un rendimento negativo. La squadra di Federico Coppitelli ha perso entrambe le prime due partite e non ha ancora conquistato punti, trovandosi al 19° posto in classifica.

I calabresi hanno realizzato due gol, ma ne hanno incassati cinque. La fase difensiva dovrà quindi trovare maggiore compattezza, soprattutto considerando che il Catania avrà una forte motivazione per conquistare la prima vittoria stagionale.

Nell'ultima giornata il Cosenza è stato sconfitto in trasferta dal Sorrento Calcio per 1-0. La gara contro il Catania rappresenta dunque una nuova possibilità per interrompere la serie negativa e cambiare immediatamente direzione.

Gli ultimi scontri diretti

I precedenti recenti tra Catania e Cosenza mostrano un equilibrio sostanziale. Nelle ultime cinque sfide sono arrivate due vittorie per parte e un pareggio.

L'ultimo confronto disputato in casa del Catania ha però sorriso nettamente ai padroni di casa, capaci di imporsi con il risultato di 2-0. Un precedente che può alimentare la fiducia dei rossazzurri in vista di una partita nella quale entrambe le squadre sono chiamate a reagire.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (4-2-3-1): Rinaldi; Pagliai, Ierardi, Allegretto, Donnarumma; Corbari, Torrasi; Lunetta, Bruzzaniti, Cicerelli; Russo. Allenatore: Emilio Longo.

COSENZA (4-2-3-1): Iliev; Clemente, Dalmazzi, Dametto, Giannini; D’Alena, Contiliano; Palazzino, McJannet, Almaviva; Petrovic. Allenatore: Federico Coppitelli.