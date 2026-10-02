In occasione dell’8ª giornata del Girone C di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 20:30 si affrontano Catania e Crotone allo stadio Angelo Massimino. Gli etnei arrivano alla sfida con 10 punti, dopo il successo per 2-1 sul campo della Casertana, mentre il Crotone è fermo a 0 punti in classifica dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale contro la Salernitana, mantenendo però il peso della penalizzazione iniziale di sei punti.VEDI CATANIA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Catania ha ritrovato il successo dopo il pareggio per 0-0 contro il Barletta e ha ottenuto tre punti pesanti grazie al gol di Ierardi al 94’. Il Crotone, invece, ha finalmente spezzato il digiuno battendo 2-1 la Salernitana con le reti di Musso e Zunno, resistendo anche per oltre un’ora in inferiorità numerica. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Catania-Crotone.

Dove vedere Catania-Crotone in diretta TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30 di sabato 3 ottobre allo stadio Angelo Massimino.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Catania-Crotone tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento, così da poter seguire regolarmente la diretta al momento del fischio d’inizio.

Catania-Crotone: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Catania-Crotone

Competizione: Serie C 2026/27

Girone: C

Giornata: 8ª giornata

Data: sabato 3 ottobre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Angelo Massimino, Catania

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go, NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Catania

Il

arriva al Massimino con grande fiducia dopo una vittoria conquistata al termine di una gara intensa contro la Casertana. Gli etnei sono passati in vantaggio al 7’ con

, hanno subito il pareggio di Castelli nella ripresa e hanno trovato il gol decisivo al 94’ con

, bravo a sfruttare un corner e a regalare tre punti preziosi alla squadra di Emilio Longo.

Il successo ha portato gli etnei a 10 punti, dopo un percorso caratterizzato da tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La squadra ha alternato prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, ma la rimonta finale di Caserta può rappresentare un'importante iniezione di fiducia.

Longo ha utilizzato il 3-4-2-1 nell’ultima giornata, con Cicerelli e Cavuoti alle spalle di Lunetta. Proprio Cicerelli rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi del Catania, mentre Ierardi si è trasformato nell’uomo decisivo a Caserta con il suo gol nel recupero.

Il momento del Crotone

Il

ha finalmente conquistato la prima vittoria effettiva del proprio campionato, superando 2-1 la Salernitana allo stadio Ezio Scida. La squadra di

ha disputato un primo tempo molto positivo, portandosi sul 2-0 grazie alle reti di

e

.

La Salernitana ha accorciato le distanze con Villa, ma la situazione è diventata ancora più delicata per il Crotone al 28’, quando il portiere Davide Merelli è stato espulso. Nonostante l’inferiorità numerica, i calabresi hanno resistito fino al termine e hanno conquistato tre punti fondamentali.

Il successo ha permesso al Crotone di cancellare lo zero nella casella dei punti effettivamente conquistati sul campo, ma la penalizzazione di sei punti mantiene la squadra a quota 0 in classifica. Greco dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando ancora sulla velocità di Zunno e sulla presenza offensiva di Musso.

Le probabili formazioni di Catania-Crotone

Il

dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto a Caserta. Dini dovrebbe essere confermato in porta, con Ierardi, Di Gennaro e Perrotta nella linea difensiva. Bruzzaniti e Masciangelo potrebbero agire sulle corsie, mentre Quaini e Vallocchia sono candidati per il centrocampo. Cavuoti e Cicerelli dovrebbero giocare alle spalle di Lunetta, anche se Longo potrebbe valutare qualche rotazione.

Il Crotone dovrebbe mantenere il 4-3-3 che ha permesso di battere la Salernitana. Dopo l’espulsione di Merelli, tra i pali dovrebbe esserci Lucano. Veltri, Armini, Tanco e Groppelli sono candidati alla linea difensiva, mentre Crapisto, Grosso e Barcella dovrebbero comporre il centrocampo. In avanti possibile conferma per Tordini, Musso e Zunno.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Perrotta; Bruzzaniti, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cavuoti, Cicerelli; Lunetta. Allenatore: Emilio Longo.

Crotone (4-3-3): Lucano; Veltri, Armini, Tanco, Groppelli; Crapisto, Grosso, Barcella; Tordini, Musso, Zunno. Allenatore: Leandro Greco.