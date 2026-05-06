Catolica-Cruzeiro: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Libertadores su Bet365
Copa Libertadores, Cruzeiro-Boca Juniors finisce in rissa: ma nessun espulso
Universidad Catolica e Cruzeiro si affrontano alla Claro Arena di Santiago in una sfida cruciale per gli equilibri del Gruppo D di Copa Libertadores. Le due squadre arrivano a questo appuntamento appaiate a quota 6 punti insieme al Boca Juniors e il match potrebbe risultare decisivo nella corsa alla qualificazione alla fase successiva. Guarda ora Catolica-Cruzeiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui CatolicaL’Universidad Catolica arriva a questa sfida dopo un percorso altalenante ma molto positivo nelle ultime due giornate del girone. La formazione cilena aveva esordito con la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Boca Juniors, ma ha saputo reagire immediatamente conquistando due vittorie consecutive: prima il successo esterno proprio sul campo del Cruzeiro per 2-1, poi il colpo in Ecuador contro il Barcelona SC.
Qui CruzeiroIl Cruzeiro, invece, arriva a Santiago con la consapevolezza di non poter sbagliare uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione. I brasiliani avevano iniziato bene il girone vincendo 1-0 sul campo del Barcelona SC, prima della sconfitta interna proprio contro l’Universidad Catolica.
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Catolica-Cruzeiro, probabili formazioniU. Catolica (4-1-4-1): Bernedo; Arancibia, Ampuero, Diaz, Mena; Valencia; Montes, Zuqui, Cuevas, Giani; Zampedri. Allenatore: Daniel Oscar Garnero
Cruzeiro (4-2-3-1): Otavio; Fagner, Bruno, Jesus, Kaiki; Gerson, Romero; Arroyo, Pereira, Christian; Kaio Korge. Allenatore: Artur Jorge
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