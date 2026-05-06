Universidad Catolica e Cruzeiro si affrontano alla Claro Arena di Santiago in una sfida cruciale per gli equilibri del Gruppo D di Copa Libertadores. Le due squadre arrivano a questo appuntamento appaiate a quota 6 punti insieme al Boca Juniors e il match potrebbe risultare decisivo nella corsa alla qualificazione alla fase successiva. Guarda ora Catolica-Cruzeiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Catolica-Cruzeiro: dove vedere la Copa Libertadores in Streaming e in Tv

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Catolica-Cruzeiro nel palinsesto Live

Qui Catolica

Qui Cruzeiro

L’arriva a questa sfida dopo un percorso altalenante ma molto positivo nelle ultime due giornate del girone. La formazione cilena aveva esordito con la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Boca Juniors, ma ha saputo reagire immediatamente conquistando due vittorie consecutive: prima il successo esterno proprio sul campo del Cruzeiro per 2-1, poi il colpo in Ecuador contro il Barcelona SC.Il, invece, arriva a Santiago con la consapevolezza di non poter sbagliare uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione. I brasiliani avevano iniziato bene il girone vincendo 1-0 sul campo del Barcelona SC, prima della sconfitta interna proprio contro l’Universidad Catolica.

SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

Catolica-Cruzeiro, probabili formazioni

Bernedo; Arancibia, Ampuero, Diaz, Mena; Valencia; Montes, Zuqui, Cuevas, Giani; Zampedri.: Daniel Oscar Garnero

Cruzeiro (4-2-3-1): Otavio; Fagner, Bruno, Jesus, Kaiki; Gerson, Romero; Arroyo, Pereira, Christian; Kaio Korge. Allenatore: Artur Jorge

Guarda ora Catolica-Cruzeiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365