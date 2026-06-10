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Il momento delle due squadre

Il Ceará si presenta davanti al proprio pubblico dopo due sconfitte consecutive che hanno rallentato una stagione partita con aspettative decisamente più alte. I dodici gol segnati e i tredici subiti nelle prime undici giornate raccontano di una squadra che non è ancora riuscita a trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Il ko interno contro l'Operário Ferroviário nell'ultimo turno ha aumentato ulteriormente la pressione sull'ambiente.

La situazioneappare ancora più delicata. Tre sconfitte consecutive hanno fatto scivolare il club nelle zone meno tranquille della graduatoria e il margine di errore continua a ridursi settimana dopo settimana. Gli undici gol realizzati e i quindici incassati spiegano le difficoltà incontrate finora dalla formazione di Florianópolis.

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