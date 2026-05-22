LaLiga propone la sfida tra Celta Vigo-Siviglia, in programma sabato 23 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono quinti in classifica e vogliono consolidare una posizione europea, mentre il Siviglia, settimo, cerca punti importanti per chiudere la stagione nel migliore dei modi. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Claudio Giráldez, si presenta con un 3-4-3 offensivo e molto mobile. Jutglà e Borja Iglesias guideranno l’attacco, supportati da Moriba e Mingueza tra centrocampo e trequarti.

Il Siviglia, guidato da Matías Almeyda, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato. Vargas e Sow daranno qualità tra le linee, mentre Adams sarà il riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Siviglia

Ci si attende una gara aperta e combattuta, con il Celta leggermente favorito per posizione in classifica e fattore campo. Il Siviglia proverà a rispondere con organizzazione e ripartenze rapide.

Celta Vigo (3-4-3): Radu, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira, Rodriguez, Moriba, Mingueza, Jutglà, Borja Iglesias, Duran. Allenatore: Claudio Giráldez

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos, Sanchez, Cardoso, Marcao, Suazo, Agoumé, Mendy, Fernandez, Sow, Vargas, Adams. Allenatore: Matías Almeyda

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