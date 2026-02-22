derbyderbyderby streaming Celtic-Hibernian: dove vedere la Premiership in Streaming e in TV

La 27ª giornata di Premiership mette di fronte Celtic e Hibernian, in una sfida che profuma di alta classifica e che, ancora una volta, si giocherà nel fortino di Parkhead. Il Celtic Park si conferma terreno storicamente ostico per gli Hibs, e i numeri delle ultime stagioni sembrano rafforzare questa sensazione.

    CELTIC HIBERNIAN PREMIERSHIP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

    Il Celtic arriva all’appuntamento con grande fiducia. Nelle ultime dieci gare casalinghe contro l’Hibernian non ha mai perso: otto vittorie e due pareggi, un dato che evidenzia non solo superiorità tecnica ma anche un chiaro vantaggio psicologico.

    Dall’altra parte c’è un Hibernian quinto in classifica, ma reduce da un periodo più altalenante. Nelle ultime sei uscite sono arrivate due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

    CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; McGregor, Engels, Hatate; Maeda, Cvancara, Tounekti.

    HIBERNIAN (3-4-3): Sallinger; Bushiri, Iredale, Garananga; Passlack, Barlaser, Andrews, Cadden; Boyle, Scarlett, Youan

