Celtic-Hibernian: dove vedere la Premiership in Streaming e in Tv

La 27ª giornata di Premiership mette di fronte Celtic e Hibernian, in una sfida che profuma di alta classifica e che, ancora una volta, si giocherà nel fortino di Parkhead. Il Celtic Park si conferma terreno storicamente ostico per gli Hibs, e i numeri delle ultime stagioni sembrano rafforzare questa sensazione.

Qui Celtic — Il Celtic arriva all’appuntamento con grande fiducia. Nelle ultime dieci gare casalinghe contro l’Hibernian non ha mai perso: otto vittorie e due pareggi, un dato che evidenzia non solo superiorità tecnica ma anche un chiaro vantaggio psicologico.

Qui Hibernian — Dall’altra parte c’è un Hibernian quinto in classifica, ma reduce da un periodo più altalenante. Nelle ultime sei uscite sono arrivate due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Celtic-Hibernian, probabili formazioni — CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; McGregor, Engels, Hatate; Maeda, Cvancara, Tounekti.

HIBERNIAN (3-4-3): Sallinger; Bushiri, Iredale, Garananga; Passlack, Barlaser, Andrews, Cadden; Boyle, Scarlett, Youan

