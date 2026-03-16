La sfida NBA tra Celtics e Suns si gioca alle ore 00:30 tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. I Celtics vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e trovare continuità davanti al pubblico di casa, mentre i Suns cercano un successo in trasferta per rafforzare la classifica nella Western Conference.

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