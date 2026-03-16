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Celtics-Suns, dove vedere lo streaming della NBA: la diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara di NBA Celtics-Suns: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Celtics e Suns si gioca alle ore 00:30 tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. I Celtics vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e trovare continuità davanti al pubblico di casa, mentre i Suns cercano un successo in trasferta per rafforzare la classifica nella Western Conference.

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Dove vedere Celtics-Suns in diretta TV e in streaming LIVE

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La diretta di Celtics-Suns è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Celtics-Suns.

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Come accedere allo streaming

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    • Il momento delle due squadre

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    I Celtics cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare la profondità del roster per controllare la partita.

    I Suns punteranno sulla gestione dei possessi e sulla qualità del loro attacco per ottenere una vittoria importante in trasferta.

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