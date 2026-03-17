La sfida NBA tra Celtics e Warriors si gioca alle ore 00:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Celtics puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e trovare continuità davanti al pubblico di casa, mentre i Warriors cercano un successo in trasferta per rafforzare la propria classifica nella Western Conference.

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