La sfida NBA tra Celtics e Warriors si gioca alle ore 00:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Celtics puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e trovare continuità davanti al pubblico di casa, mentre i Warriors cercano un successo in trasferta per rafforzare la propria classifica nella Western Conference.
La diretta streaming
Celtics-Warriors diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Celtics cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare la profondità del roster per controllare la partita.
I Warriors punteranno sulla gestione dei possessi e sull’esperienza dei loro giocatori chiave per ottenere una vittoria fondamentale in trasferta.
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