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Celtics-Warriors diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

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Lo streaming gratis della gara di NBA Celtics-Warriors: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Celtics e Warriors si gioca alle ore 00:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Celtics puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference e trovare continuità davanti al pubblico di casa, mentre i Warriors cercano un successo in trasferta per rafforzare la propria classifica nella Western Conference.

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Dove vedere Celtics-Warriors in diretta TV e in streaming LIVE

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La diretta di Celtics-Warriors è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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    • Il momento delle due squadre

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    I Celtics cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare la profondità del roster per controllare la partita.

    I Warriors punteranno sulla gestione dei possessi e sull’esperienza dei loro giocatori chiave per ottenere una vittoria fondamentale in trasferta.

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