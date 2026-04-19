Cerignola-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Cerignola-Altamura, match valido il 37° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile - 06:25

La sfida tra l’Audace Cerignola e il Team Altamura, valida per la 37ª giornata del girone C di Serie C, rappresenta un passaggio cruciale nella corsa playoff a soli 180 minuti dal termine della regular season. Al “Monterisi” si incrociano due squadre con obiettivi ancora aperti ma percorsi recenti molto diversi, che rendono il confronto particolarmente significativo in chiave posizionamento finale. Guarda ora Cerignola-Altamura GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Cerignola — Il Cerignola arriva all’appuntamento dopo la pesante sconfitta contro la Casertana, un risultato che ha confermato una tendenza negativa lontano da casa: cinque sconfitte consecutive in trasferta. Questo rendimento ha inciso direttamente sulla classifica, facendo scivolare i gialloblù al nono posto e complicando la prospettiva playoff, che al momento li vedrebbe impegnati nel primo turno fuori casa.

Qui Altamura — Il Team Altamura si presenta invece con 44 punti e un andamento complessivo più equilibrato, frutto di undici vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte. L’undicesimo posto attuale lo mantiene pienamente in zona playoff e certifica un campionato positivo per una squadra costruita in gran parte su profili giovani. Gli ospiti devono battere il Cerignola e imporsi anche nell'ultimo turno e sperare in un passo falso del Potenza per conquistare la post-season.

Cerignola-Altamura, probabili formazioni — Audace Cerignola (3-5-2): A. Russo; Todisco, Martinelli, Ligi; Vitale, Ruggiero, Cretella, Paolucci, L. Russo; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Maiuri.

Altamura (3-4-3): Alastra; Doumbia, Poli, Zazza; Mogentale, Dipinto, Grande, Falasca; Rosafio, Curcio, Peschetola. Allenatore: Mangia.