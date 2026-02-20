Cerignola-Casarano: diretta live e streaming gratis del match di Serie C

Cerignola e Casarano si affrontano il 20 febbraio 2026 alle ore 20:30 in Serie C. Derby pugliese decisivo per la zona playoff

Stefano Sorce 20 febbraio - 02:44

C’è tensione, orgoglio e classifica in gioco nel derby tra Audace Cerignola-Casarano Calcio, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30 allo stadio Domenico Monterisi. La sfida, valida per la 28ª giornata di Serie C Girone C, mette di fronte due squadre separate da pochi punti e accomunate dall’obiettivo playoff. Il margine ridotto in classifica rende questo confronto diretto ancora più importante, con entrambe le formazioni che sanno quanto possa pesare il risultato finale nella corsa alle posizioni alte.

Vuoi vedere Audace Cerignola-Casarano in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Audace Cerignola-Casarano sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Audace Cerignola-Casarano in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento del Cerignola — Il Cerignola arriva da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Cosenza, ma il percorso recente resta comunque positivo. Da novembre in poi la squadra ha mantenuto un buon rendimento, conquistando numerosi punti e dimostrando solidità. In casa, però, il rendimento è stato altalenante. Le vittorie sono state compensate da diverse sconfitte, segno di una squadra capace di esprimersi bene ma non sempre continua davanti al proprio pubblico. Nonostante questo, il Cerignola resta una formazione difficile da affrontare, capace di gestire il ritmo e sfruttare la qualità dei propri attaccanti.

Il momento del Casarano — Il Casarano arriva invece con entusiasmo dopo la vittoria per 3-2 contro la Casertana, decisa da un rigore nei minuti finali. Un successo importante che ha rilanciato le ambizioni della squadra e ridotto il distacco proprio dal Cerignola. Il vero limite resta il rendimento in trasferta, dove la squadra ha mostrato fragilità e difficoltà nel mantenere continuità. Tuttavia, la qualità offensiva e la fiducia ritrovata rendono il Casarano una squadra pericolosa.

Probabili formazioni Cerignola-Casarano — Il Cerignola si affida alla solidità difensiva guidata da Iliev in porta, con Ligi, Gasbarro e Todisco a comporre la linea arretrata. A centrocampo spazio a Paolucci e Cretella per gestire il gioco, mentre in attacco Gambale e Ruggiero avranno il compito di finalizzare.

Il Casarano risponde con Bacchin tra i pali e una difesa a tre formata da Mercadante, Gyamfi e Celiento. Il tridente offensivo composto da Grandolfo, Leonetti e Chiricò rappresenta la principale arma offensiva.

Cerignola (3-5-2): Iliev; Ligi, Gasbarro, Todisco; Russo, Paolucci, Cretella, Vitale, Parlato; Gambale, Ruggiero.

Casarano (3-4-3): Bacchin; Mercadante, Gyamfi, Celiento; Giraudo, Ferrara, Logoluso, Versienti; Grandolfo, Leonetti, Chiricò.

Vuoi vedere Audace Cerignola-Casarano in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Audace Cerignola-Casarano sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA